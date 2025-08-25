Becali a explodat după eșecul cu FC Argeș! Patronul FCSB i-a desființat pe Alibec, Politic și Tavi Popescu

FCSB a pierdut pe Arena Națională cu nou-promovata FC Argeș, iar patronul roș-albaștrilor a avut o reacție extrem de dură la adresa jucătorilor.

FCSB a suferit un nou eșec în Superliga, 0-2 cu FC Argeș, pe Arena Națională, în etapa a 7-a. Campioana României a rămas astfel la doar 5 puncte acumulate în clasament după șapte runde, la 14 lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova. Rezultatul a venit la doar câteva zile după remiza cu Aberdeen, scor 2-2, în play-off-ul Europa League.

La finalul partidei, patronul Gigi Becali a ieșit la rampă cu o declarație explozivă, criticând dur prestația unor jucători importanți și asumându-și, în același timp, greșelile făcute în privința schimbărilor.

„Nu știu ce se întâmplă, nu am idee, de unde să am, fotbalul se joacă bărbătește și în viteză, joci previzibil și nu dai gol. Am greșit, l-am băgat pe Politic care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru, care mai joacă ceva, mai bine și pe Cisotti, care mai face ceva, decât pe George (n.r. Tavi Popescu) care greșește”, a declarat Becali la „Fotbal Club”.

„Alibec, dă, mă, gol!”

Patronul FCSB a avut remarci extrem de dure și la adresa lui Denis Alibec și Tavi Popescu.

„Încă o greșeală, trebuia să jucăm cu Thiam de la început, am vorbit cu MM, a zis că îmi dă o informație, trebuia să jucăm cu Thiam de la început, astea sunt greșelile făcute de mine. Singurul jucător a fost Tănase, dar nu poate să câștige un meci singur, plus Toma și Lixandru, nu ai cum să câștigi meciul doar cu ei. Alibec, dă, mă, gol, ca de asta te-am luat, când scapi singur cu portarul, nu să joci aiurea. Despre George (n.r. Tavi Popescu) am vb cu MM, ca îl distrugem, să câștigăm meciuri, să îl mai băgăm. E joc de bărbați, dar el face circăraie, gâdilă mingea, fii bărbat, câștigă mingea”, a continuat Becali.

În același discurs, patronul nu l-a iertat nici pe Dennis Politic, despre care a spus că „doarme pe teren”:

„Asta este situația, de unde m-am lăudat atât și că avem cea mai bună echipă, mă gândeam și la Politic, dar nu, nu se poate, dormi pe teren, trebuie să alerge pe teren. Nu știu dacă e fotbalist, doarme pe teren. Eu v-aș ruga să nu mă mai sunați, că sunt penibil, eu din politețe vă răspund. Alibec nu a contat deloc. Ia uite-l și pe Politic, bă, băiatule, credeam că ești fotbalist”, a încheiat Becali.

Pentru FCSB urmează returul cu Aberdeen, programat joi, 28 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională, partidă decisivă pentru calificarea în grupele Europa League.

