BCE respinge planul UE de împrumut de 140 miliarde euro pentru Ucraina garantat cu active rusești

Economie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat propunerea Comisiei Europene de a sprijini un împrumut de 140 de miliarde euro pentru Ucraina, care urma să fie garantat prin activele rusești înghețate, relatează Financial Times.

Conform sursei, BCE a concluzionat că planul ar încălca mandatul său, iar acțiunea ar echivala cu finanțarea directă a guvernelor, interzisă prin tratatele europene.

Într-un astfel de scenariu, BCE ar fi nevoită să acopere obligațiile statelor membre, ceea ce ar putea alimenta inflația și ar submina credibilitatea instituției.

În discuțiile interne, oficialii europeni au întrebat dacă BCE ar putea acționa ca creditor de ultimă instanță pentru Euroclear Bank, instituția belgiană care gestionează depozitele de valori mobiliare, în cazul unei crize de lichiditate. Răspunsul BCE a fost categoric: nu se poate.

Moscova amenință cu reacții dure

Între timp, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat că reacția Moscovei va fi „extrem de dură și dureros resimțită” dacă UE va folosi activele rusești înghețate pentru a finanța așa-numitul „împrumut reparatoriu” pentru Ucraina.

