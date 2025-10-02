Baza de la Deveselu, afectată de paralizia bugetară americană. Personalul militar continuă să lucreze fără plată

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanțare după blocajul bugetar din Statele Unite, însă personalul militar își va continua activitatea normal, anunță Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu într-o postare pe Facebook.

„Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59 EDT. Personalul militar își va îndeplini în continuare atribuțiile în mod normal, fără plată, până când o soluționare sau alocări bugetare vor fi aprobate de Congres și promulgate prin lege”, se arată în mesajul publicat.

Baza americană de la Deveselu găzduiește primul sistem Aegis Ashore din Europa, versiunea terestră a sistemului radar aflat pe navele flotei americane din 2004.

Unitatea este echipată cu 24 de interceptoare Standard Missile 3 (SM-3) și sprijină apărarea NATO împotriva rachetelor balistice.

Blocajul guvernamental din SUA și efectele sale

Situația critică în SUA durează de peste 24 de ore, după ce guvernul federal a rămas fără finanțare, din cauza neînțelegerilor dintre republicani și democrați privind legea bugetului.

Senatul este în pauză, iar votul privind finanțarea ar putea fi reluat cel mai devreme mâine.

În acest timp, angajații esențiali lucrează gratuit sau sunt trimiși în concediu neplătit. Costul fiecărei zile de blocaj este estimat la 400 de milioane de dolari.

Angajații esențiali lucrează fără plată

Mii de americani plătiți din bugetul federal au intrat deja în concediu fără plată, iar alți 700.000 riscă să fie afectați în lipsa unui acord.

Personalul esențial, precum medicii, polițiștii, vameșii, piloții și cei din securitatea aeroporturilor, continuă activitatea fără remunerare, iar Agenția pentru Alimente și Medicamente intervine doar în situații de urgență.

Ambasada SUA în România, activitate limitată

Ambasada SUA în România a anunțat miercuri suspendarea activității pe pagina sa de Facebook din lipsa fondurilor. Serviciile pentru pașapoarte și vize vor continua doar „în măsura posibilităților”, a precizat ambasada.

