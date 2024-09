Bat clopotele de nuntă pentru Irina Rimes! Artista, cerută în căsătorie

Într-o apariție la emisiunea „La Măruță,” moderată temporar de Pavel Bartoș, artista a dezvăluit că, deși nu a primit un inel de logodnă, a fost cerută în căsătorie într-un mod personal și semnificativ pentru ea.

Irina a explicat că nu își dorește un inel de logodnă, fiind o persoană care nu poartă bijuterii, și a preferat să fie cerută în căsătorie într-o călătorie specială, în locul unui cadou tradițional.

Acest moment special reflectă preferințele sale și dorința de a avea o experiență memorabilă alături de partenerul său.

Când o fi, atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis ‘da’ și aia a fost a spus Irina Rimes.