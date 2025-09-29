Barcelona scrie istorie! Seria de 44 de meciuri consecutive cu gol marcat egalează un record din 1944

Dragos Soneriu
BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 14: Robert Lewandowski of FC Barcelona celebrates scoring his team's sixth goal with teammates Raphinha and Fermin Lopez during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Valencia CF at Estadi Johan Cruyff on September 14, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Echipa lui Hansi Flick a ajuns la o performanță neatinsă nici de „Dream Team”-ul lui Cruyff, nici de formația lui Messi.

Barcelona a reușit o victorie importantă, 2-1 contra lui Real Sociedad, în etapa a 7-a din La Liga. Mai mult decât cele trei puncte, succesul de pe „Camp Nou” a adus și un record istoric: catalanii au ajuns la 44 de partide consecutive în care au marcat, în toate competițiile.

Performanța egalează un record vechi de peste opt decenii, stabilit în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Între noiembrie 1942 și februarie 1944, echipa antrenată de Juan José Nogués înscria la rândul ei în 44 de jocuri oficiale. Nici echipa spectaculoasă a lui Johan Cruyff și nici Barcelona condusă de Leo Messi nu au reușit să atingă o asemenea serie.

Nouă luni fără pauză în ofensivă

Seria actuală a început pe 21 decembrie 2024, la doar câteva zile după un eșec cu Leganes (0-1), ultimul meci în care catalanii nu au înscris. De atunci, Barcelona a marcat meci de meci, atât în La Liga, cât și în Liga Campionilor sau în Supercupa Spaniei.

Sub comanda lui Hansi Flick, echipa se remarcă printr-un fotbal ofensiv și eficient. În sezonul 2024-2025, catalanii au înscris deja 174 de goluri în toate competițiile, acesta fiind unul dintre cele mai prolifice trei sezoane din întreaga istorie a clubului.

Miercuri, Barcelona are ocazia să stabilească un nou record absolut, dacă va reuși să înscrie și în confruntarea cu Paris Saint-Germain, campioana Europei.

Catalanii au urcat pe primul loc în La Liga, cu 19 puncte din primele 7 etape, profitând de înfrângerea Realului pe terenul lui Atletico Madrid (2-5). În Liga Campionilor, Barcelona a început tot cu dreptul, învingând-o pe Newcastle cu 2-1.

