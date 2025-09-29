Barcelona scrie istorie! Seria de 44 de meciuri consecutive cu gol marcat egalează un record din 1944

Echipa lui Hansi Flick a ajuns la o performanță neatinsă nici de „Dream Team”-ul lui Cruyff, nici de formația lui Messi.

Barcelona a reușit o victorie importantă, 2-1 contra lui Real Sociedad, în etapa a 7-a din La Liga. Mai mult decât cele trei puncte, succesul de pe „Camp Nou” a adus și un record istoric: catalanii au ajuns la 44 de partide consecutive în care au marcat, în toate competițiile.

Performanța egalează un record vechi de peste opt decenii, stabilit în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Între noiembrie 1942 și februarie 1944, echipa antrenată de Juan José Nogués înscria la rândul ei în 44 de jocuri oficiale. Nici echipa spectaculoasă a lui Johan Cruyff și nici Barcelona condusă de Leo Messi nu au reușit să atingă o asemenea serie.

Nouă luni fără pauză în ofensivă

Seria actuală a început pe 21 decembrie 2024, la doar câteva zile după un eșec cu Leganes (0-1), ultimul meci în care catalanii nu au înscris. De atunci, Barcelona a marcat meci de meci, atât în La Liga, cât și în Liga Campionilor sau în Supercupa Spaniei.

Sub comanda lui Hansi Flick, echipa se remarcă printr-un fotbal ofensiv și eficient. În sezonul 2024-2025, catalanii au înscris deja 174 de goluri în toate competițiile, acesta fiind unul dintre cele mai prolifice trei sezoane din întreaga istorie a clubului.

Miercuri, Barcelona are ocazia să stabilească un nou record absolut, dacă va reuși să înscrie și în confruntarea cu Paris Saint-Germain, campioana Europei.

Catalanii au urcat pe primul loc în La Liga, cu 19 puncte din primele 7 etape, profitând de înfrângerea Realului pe terenul lui Atletico Madrid (2-5). În Liga Campionilor, Barcelona a început tot cu dreptul, învingând-o pe Newcastle cu 2-1.

