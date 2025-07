Barcelona redeschide discuțiile cu Marcus Rashford după ce pistele Luis Díaz și Nico Williams se închid

FC Barcelona a reluat negocierile cu atacantul englez Marcus Rashford, în contextul în care șansele de a-l transfera pe columbianul Luis Díaz de la Liverpool devin tot mai reduse, potrivit jurnalistului Florian Plettenberg.

Conform sursei citate, un transfer al lui Díaz pe Camp Nou este acum „foarte puțin probabil”, în timp ce Nico Williams – țintă de lungă durată a clubului catalan – și-a prelungit recent contractul cu Athletic Bilbao până în 2034, eliminând astfel o altă opțiune importantă de pe radarul blaugrana.

În acest context, Marcus Rashford a revenit în prim-planul planurilor Barcelonei. Deși este sub contract cu Manchester United până în 2028, internaționalul englez de 27 de ani pare tot mai aproape de o despărțire de clubul de pe Old Trafford în această vară, în urma unui sezon sub așteptări și a tensiunilor tot mai vizibile între jucător și conducerea tehnică.

Barcelona, aflată într-un proces de reconstrucție sub conducerea antrenorului Hansi Flick, caută soluții ofensive de impact, iar Rashford este văzut ca un profil potrivit pentru stilul de joc dorit – rapid, versatil și cu experiență internațională.

Rămâne de văzut dacă cele două cluburi vor ajunge la un acord în privința sumei de transfer, având în vedere dificultățile financiare ale catalanilor, dar interesul reînnoit pentru Rashford semnalează intenția clară a Barcelonei de a aduce forțe proaspete în linia de atac în această vară.

