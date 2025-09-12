Barcelona rămâne în exil! Camp Nou mai are de așteptat să-și redeschidă porțile

Meciul cu Valencia se va disputa pe arena „Johan Cruyff”, nu pe Camp Nou.

FC Barcelona nu a primit autorizațiile necesare pentru a reveni pe Camp Nou, astfel că duelul cu Valencia din etapa a 4-a din La Liga va avea loc pe stadionul „Johan Cruyff”, o arenă cu doar 6.000 de locuri.

Catalanii plănuiseră întoarcerea acasă pe 14 septembrie, dar procesul birocratic și lucrările încă în desfășurare au dus la o nouă amânare. În ultimii doi ani, echipa a evoluat pe „Estadi Olimpic Lluis Companys”, iar acum este nevoită să joace pe un stadion mai mic decât limita impusă de regulamentul ligii spaniole.

Chiar dacă La Liga prevede o capacitate minimă de 8.000 de locuri pentru stadioane, regulamentul permite excepții în anumite condiții. Conform articolului 8, „Stadioanele trebuie să aibă o capacitate minimă de 8.000 de locuri. Comisia delegată poate, din motive demografice, arhitecturale, tehnice sau istorice ale clubului, să accepte reducerea capacității minime cerute”.

Anunțul oficial al clubului a confirmat că fanii vor trebui să mai aștepte pentru revenirea pe arena modernizată: „FC Barcelona informează că meciul din etapa a 4-a a LaLiga, care trebuia disputat duminică, 14 septembrie, la ora 21:00, împotriva echipei Valencia CF, nu va putea avea loc încă la Spotify Camp Nou. Clubul lucrează intens pentru a obține autorizațiile administrative necesare pentru deschiderea Spotify Camp Nou în perioada următoare. Din acest motiv, meciul se va disputa, în cele din urmă, pe Estadi Johan Cruyff. FC Barcelona mulțumește membrilor săi, fanilor și suporterilor pentru înțelegere și sprijin într-un proces atât de complex, cât și de entuziasmant, precum este revenirea la noul Spotify Camp Nou. Clubul va comunica în curând toate detaliile referitoare la organizarea meciului și gestionarea biletelor”.

Etapele redeschiderii treptate

Proiectul de modernizare a Camp Nou include o revenire graduală a publicului. Prima etapă prevedea deschiderea pentru 27.000 de spectatori pe 14 septembrie, apoi extinderea la 45.000 de locuri la finalul lunii octombrie și 60.000 la finalul lunii noiembrie.

Stadionul va fi complet finalizat odată cu construirea celui de-al treilea inel, amenajarea zonelor VIP și montarea acoperișului. Capacitatea totală va ajunge la 105.000 de locuri, ceea ce va face din Camp Nou cel mai mare stadion din Europa.

Până atunci, echipa lui Xavi trebuie să se descurce între exilul temporar și presiunea competițiilor interne și europene. Următoarea șansă pentru o revenire pe Camp Nou ar putea fi meciul cu Getafe, programat pe 21 septembrie.

