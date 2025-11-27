5.8 C
București
sâmbătă, 29 noiembrie 2025
caută...
AcasăEconomieBănci & AsigurăriBăncile românești devin principalul creditor al statului. CEC Bank sare mult înaintea...

Băncile românești devin principalul creditor al statului. CEC Bank sare mult înaintea rivalilor

EconomieBănci & AsigurăriȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim

Statul a apelat masiv la împrumuturi pentru a acoperi deficite tot mai mari, iar datoria publică a urcat de la 35% din PIB la finalul lui 2019 la aproape 57% din PIB în 2025

Băncile comerciale au devenit în ultimii ani tot mai dependente de finanțarea statului, în timp ce economia reală primește o parte tot mai mică din resursele sistemului bancar. Creșterea accelerată a datoriei publice a România din perioada 2020–2025 a transformat obligațiunile guvernamentale într-o componentă dominantă a bilanțurilor financiare, iar o instituție se detașează clar de restul sistemului: CEC Bank, banca deținută de stat, arată o analiză realizată pe baza raportărilor financiare ale celor mai mari șase instituții de credit, scrie profit.ro.

Statul a apelat masiv la împrumuturi pentru a acoperi deficite tot mai mari, iar datoria publică a urcat de la 35% din PIB la finalul lui 2019 la aproape 57% din PIB în 2025. Finanțarea s-a bazat în principal pe emisiuni de obligațiuni, internaționale și locale, mare parte ajungând în portofoliile băncilor comerciale. Achiziția de titluri de stat este o soluție sigură și profitabilă pentru bănci, fiind considerată o investiție cu risc redus, dar deturnează resurse de la creditarea companiilor și populației.

Banca Transilvania, liderul pieței, și-a majorat portofoliul de titluri suverane de aproape trei ori față de 2019, la 64,8 miliarde lei la jumătatea lui 2025, acestea ajungând la o treime din active. Și expunerea totală pe stat, inclusiv prin credite către autorități publice, a crescut puternic. La BCR situația este similară, titlurile de stat depășind 37 de miliarde lei, însă creșterea ponderii suverane este mult mai moderată, față de perioada pandemiei.

CEC Bank este însă campionul absolut la expunerea pe datorie guvernamentală. Deși are active mai mici decât primele bănci din sistem, deține titluri de stat în valoare de 48,4 miliarde de lei, aproape jumătate din totalul bilanțului. Raportul titluri/credite depășește 130%, ceea ce înseamnă că portofoliul de obligațiuni este mai mare decât finanțarea acordată mediului privat. Dacă adăugăm și creditele către autorități, expunerea suverană ajunge la 56% din active, o pondere superioară cu mult rivalilor.

BRD, UniCredit și Raiffeisen au majorat și ele investițiile în obligațiuni guvernamentale, însă în ritm mai temperat și cu structuri mai diversificate. BRD deține inclusiv titluri străine, iar UniCredit este una dintre puținele bănci care au redus ponderea suverană în portofoliu comparativ cu 2019. Raiffeisen a accelerat cumpărările în 2024–2025, ajungând la titluri de stat de peste 20 de miliarde de lei.

Tendința creșterii expunerii băncilor pe stat coincide cu explozia nevoilor de finanțare ale Guvernului într-o perioadă de deficite bugetare ridicate. În timp ce investițiile în titluri guvernamentale sunt avantajoase pentru bănci și accesibile pentru stat, specialiștii avertizează că dependența tot mai mare a finanțării publice de sistemul bancar limitează capacitatea instituțiilor de credit de a sprijini sectorul privat și crește riscurile în cazul unei deteriorări a finanțelor statului.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Jumătate dintre tinerii Gen Z trăiesc de la un salariu la altul. Costul vieții, cea mai mare presiune

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Cel mai recent Global Gen Z and Millennial Survey 2025 realizat de Deloitte arată că aproape 40% dintre tinerii generației Z consideră costul vieții...

Jumătate dintre tinerii Gen Z trăiesc de la un salariu la altul. Costul vieții, cea mai mare presiune

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Cel mai recent Global Gen Z and Millennial Survey 2025 realizat de Deloitte arată că aproape 40% dintre tinerii generației Z consideră costul vieții...

Bolojan cere tăieri de cheltuieli în toată administraţia: „Nu se va întâmpla nimic dacă sunt mai puțini directori”

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este „un lucru de bun simț” ca toate autoritățile să adopte reduceri de cheltuieli, subliniind că „nu se...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.