Băncile comerciale au devenit în ultimii ani tot mai dependente de finanțarea statului, în timp ce economia reală primește o parte tot mai mică din resursele sistemului bancar. Creșterea accelerată a datoriei publice a România din perioada 2020–2025 a transformat obligațiunile guvernamentale într-o componentă dominantă a bilanțurilor financiare, iar o instituție se detașează clar de restul sistemului: CEC Bank, banca deținută de stat, arată o analiză realizată pe baza raportărilor financiare ale celor mai mari șase instituții de credit, scrie profit.ro.

Statul a apelat masiv la împrumuturi pentru a acoperi deficite tot mai mari, iar datoria publică a urcat de la 35% din PIB la finalul lui 2019 la aproape 57% din PIB în 2025. Finanțarea s-a bazat în principal pe emisiuni de obligațiuni, internaționale și locale, mare parte ajungând în portofoliile băncilor comerciale. Achiziția de titluri de stat este o soluție sigură și profitabilă pentru bănci, fiind considerată o investiție cu risc redus, dar deturnează resurse de la creditarea companiilor și populației.

Banca Transilvania, liderul pieței, și-a majorat portofoliul de titluri suverane de aproape trei ori față de 2019, la 64,8 miliarde lei la jumătatea lui 2025, acestea ajungând la o treime din active. Și expunerea totală pe stat, inclusiv prin credite către autorități publice, a crescut puternic. La BCR situația este similară, titlurile de stat depășind 37 de miliarde lei, însă creșterea ponderii suverane este mult mai moderată, față de perioada pandemiei.

CEC Bank este însă campionul absolut la expunerea pe datorie guvernamentală. Deși are active mai mici decât primele bănci din sistem, deține titluri de stat în valoare de 48,4 miliarde de lei, aproape jumătate din totalul bilanțului. Raportul titluri/credite depășește 130%, ceea ce înseamnă că portofoliul de obligațiuni este mai mare decât finanțarea acordată mediului privat. Dacă adăugăm și creditele către autorități, expunerea suverană ajunge la 56% din active, o pondere superioară cu mult rivalilor.

BRD, UniCredit și Raiffeisen au majorat și ele investițiile în obligațiuni guvernamentale, însă în ritm mai temperat și cu structuri mai diversificate. BRD deține inclusiv titluri străine, iar UniCredit este una dintre puținele bănci care au redus ponderea suverană în portofoliu comparativ cu 2019. Raiffeisen a accelerat cumpărările în 2024–2025, ajungând la titluri de stat de peste 20 de miliarde de lei.

Tendința creșterii expunerii băncilor pe stat coincide cu explozia nevoilor de finanțare ale Guvernului într-o perioadă de deficite bugetare ridicate. În timp ce investițiile în titluri guvernamentale sunt avantajoase pentru bănci și accesibile pentru stat, specialiștii avertizează că dependența tot mai mare a finanțării publice de sistemul bancar limitează capacitatea instituțiilor de credit de a sprijini sectorul privat și crește riscurile în cazul unei deteriorări a finanțelor statului.

