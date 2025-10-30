Declinul ar marca al patrulea an consecutiv de scădere, semnalând o schimbare de ciclu, după perioada de inflație postpandemică

După mai bine de jumătate de deceniu de oscilații și tensiuni comerciale, piețele globale ale materiilor prime se îndreaptă spre o nouă etapă de scădere accentuată, scrie DPA, preluată de Agerpres. Banca Mondială estimează că, până în 2026, prețurile vor coborî la cel mai redus nivel din ultimii șase ani, pe fondul incertitudinilor geopolitice, al încetinirii economiei mondiale și al supraproducției în sectoare-cheie, precum cel energetic.

Potrivit raportului publicat la Washington, instituția financiară internațională prognozează o reducere de aproximativ 7% a prețurilor la nivel global atât în 2025, cât și în 2026. Astfel, declinul ar marca al patrulea an consecutiv de scădere, semnalând o schimbare de ciclu, după perioada de inflație postpandemică.

„Este o fereastră de respiro, dar una temporară”, avertizează Indermit Gill, economistul-șef al Băncii Mondiale. „Guvernele trebuie să folosească această perioadă, pentru a-și întări finanțele publice, a se pregăti pentru eventuale șocuri comerciale și a încuraja investițiile sustenabile.”

Raportul subliniază că, deși o scădere a prețurilor ar putea reduce presiunea inflaționistă și ar îmbunătăți accesul la alimente în economiile emergente, valorile medii ale materiilor prime vor rămâne semnificativ peste cele din 2019: cu 23% mai mari în 2025 și cu 14% în 2026.

În sectorul alimentar, Banca Mondială anticipează o diminuare a costurilor cu 6,1% în acest an și o stabilizare în 2026. Cotațiile pentru orez, grâu și porumb s-au temperat datorită unei oferte globale abundente, ceea ce oferă o gură de oxigen țărilor sărace, afectate de scumpiri în lanț. În schimb, piața cafelei rămâne sub presiune: vremea instabilă și recoltele slabe din principalele state producătoare au menținut prețurile ridicate, cu maxime atinse la începutul anului 2025.

Pe segmentul energetic, tendința descendentă se accentuează. Supraproducția de țiței, corelată cu scăderea consumului din China și extinderea flotelor de vehicule hibride și electrice, ar putea duce la o ieftinire cu 12% a petrolului în 2025 și cu încă 10% în 2026.

Într-un contrast puternic, aurul continuă să strălucească pe piețele financiare. Considerat activ de refugiu în perioade de instabilitate, metalul prețios ar putea crește cu încă 5% anul viitor, după o explozie de 42% în 2025. Banca Mondială estimează că prețul aurului se va menține aproape dublu, față de media înregistrată între 2015 și 2019, reflectând neîncrederea investitorilor în stabilitatea economică globală.

Deși previziunile par favorabile pentru consumatori, analiștii avertizează că noul ciclu de scădere nu este neapărat un semn de echilibru, ci o consecință a încetinirii economice și a incertitudinilor geopolitice. Într-o lume fragmentată între crize, ieftinirea materiilor prime devine mai degrabă un simptom al vulnerabilității globale decât un motiv de optimism.

