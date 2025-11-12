Pentru luna noiembrie, banca centrală estimează o redresare temporară a industriei auto, odată cu repornirea unor fabrici

Economia franceză se pregătește pentru un final de an marcat de prudență și încetinire, potrivit estimărilor Băncii Franței, care semnalează că instabilitatea politică internă și contextul global complicat frânează ritmul de creștere al celei de-a doua economii din zona euro, transmite Reuters.

În raportul lunar, instituția nu a oferit o proiecție numerică exactă privind avansul PIB-ului, dar a subliniat că incertitudinea generată de dezbaterile asupra bugetului național și de tensiunile geopolitice afectează apetitul pentru investiții.

„Portofoliile de comenzi din industrie rămân la un nivel modest, iar incertitudinea politică amplifică reticența mediului de afaceri”, notează analiza Băncii Franței.

Sondajul realizat în perioada 29 octombrie – 6 noiembrie, pe un eșantion de 8.500 de companii, indică o susținere a creșterii economice venită din industriile de producție, energie și servicii, în timp ce sectorul construcțiilor continuă să se contracte ușor. În trimestrul al treilea, Franța a înregistrat o evoluție peste așteptări, cu un plus de 0,5% al PIB-ului, datorită performanțelor din industria aerospațială și IT, în timp ce sectoarele auto și alimentar au fost în declin.

Pentru luna noiembrie, banca centrală estimează o redresare temporară a industriei auto, odată cu repornirea unor fabrici, precum și un avans al producției alimentare, stimulat de pregătirile pentru sezonul sărbătorilor, deși exporturile rămân afectate de tarifele impuse de SUA.

Rata dificultăților de recrutare s-a menținut stabilă, la 17%, în timp ce angajările au înregistrat un ușor avans. Prețurile produselor au crescut moderat în industrie și servicii, dar au continuat să scadă în construcții, mai arată raportul Băncii Franței.

