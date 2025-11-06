Banca Angliei menține neschimbată rata dobânzii înaintea prezentării bugetului din Marea Britanie

Banca Angliei a menținut joi rata-cheie a dobânzii la 4,0%, alegând să nu o reducă înainte de prezentarea bugetului anual al guvernului britanic, programat pentru această lună și despre care se așteaptă să includă majorări de taxe, notează AFP.

Considerăm în continuare că dobânzile se află pe o traiectorie descendentă, însă trebuie să fim siguri că inflația este pe drumul cel bun către ținta noastră de 2% înainte de a le reduce din nou, a declarat guvernatorul BoE, Andrew Bailey, în urma deciziei anticipate.

Într-un vot strâns, cinci membri ai Comitetului de Politică Monetară, inclusiv Bailey, au optat pentru menținerea ratei, în timp ce patru au cerut o reducere la 3,75%. Deși inflația anuală din Marea Britanie este în prezent de 3,8%, creșterea economică stagnează.

O reducere a dobânzii ar fi putut reduce presiunea asupra guvernului laburist al premierului Keir Starmer, după ce ministrul de finanțe Rachel Reeves a deschis marți calea pentru creșteri controversate de taxe în bugetul din 26 noiembrie. Reeves a avertizat că sunt necesare „alegeri dificile”, în contextul nivelurilor ridicate ale datoriei și inflației.

În luarea deciziilor privind taxele și cheltuielile, voi face tot ce este necesar pentru a proteja familiile de inflația și ratele dobânzilor ridicate, a subliniat aceasta.

Băncile comerciale britanice tind să transfere reducerile dobânzilor BoE către clienți, scăzând astfel costurile creditelor ipotecare și ale împrumuturilor pentru afaceri. Ultima scădere a ratei dobânzii a fost în august, pe fondul temerilor legate de impactul tarifelor SUA asupra economiei britanice și a reprezentat cea de-a cincea reducere de la începutul ciclului de relaxare monetară din august 2024, la o lună după victoria Partidului Laburist în alegeri.

