Avertizare meteo pentru 15 județe din România: Cod galben de vânt și rafale de până la 80 km/h

De către

Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare de Cod galben pentru 15 județe din țară, din cauza vântului puternic.

Potrivit meteorologilor, rafalele de vânt pot ajunge la 80 km/h în unele zone, mai ales în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei.

Avertizarea este valabilă pentru intervalul 24 august, între orele 10.00 și 20.00.

Zonele vizate: Moldova, Transilvania, nordul Dobrogei și alte regiuni

„În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50…60 km/h şi pe arii restrânse de 70…80 km/h”, transmite ANM.

De asemenea, instituția precizează că, local și temporar, vântul va fi resimțit și în celelalte regiuni, cu viteze de obicei între 30 și 45 km/h.

„În funcție de evoluția şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, adaugă ANM.