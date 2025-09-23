Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a transmis luni un avertisment ferm Rusiei, în cadrul unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU desfășurată la New York.

Reacția lui Sikorski vine după ce trei avioane militare ruse au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, pe 19 septembrie, fiind interceptate de avioane italiene F-35 din cadrul NATO.

„Am o singură cerere către guvernul rus: dacă o altă rachetă sau aeronavă intră în spațiul nostru fără permisiune, în mod deliberat sau din greșeală, și este doborâtă, iar resturile cad pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați”, a spus Sikorski.

Tusk: Polonia va acționa fără ezitare

Premierul polonez Donald Tusk a transmis, la rândul său, un mesaj clar Moscovei:

„Vreau să fiu foarte clar. Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare fără discuții atunci când acestea vor încălca teritoriul nostru și vor survola Polonia. Nu există loc de dezbatere în acest sens”.

Tot la New York, Sikorski a criticat dur politica externă a Kremlinului:

„Știm că nu vă pasă de dreptul internațional și că sunteți incapabili să trăiți în pace cu vecinii voștri. Naționalismul vostru nebunesc conține o dorință de dominație care nu va înceta până când nu veți realiza că epoca imperiilor s-a încheiat și că imperiul vostru nu va fi reconstruit”.

Reacții europene

Incidentele repetate din spațiul aerian NATO, inclusiv incursiunile cu drone în Polonia și România, au determinat Uniunea Europeană să accelereze discuțiile privind un așa-numit „zid european al dronelor” pentru protejarea frontierei estice.

Șapte state membre UE vor discuta această inițiativă într-o reuniune online cu reprezentanții Comisiei Europene și ai Ucrainei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.