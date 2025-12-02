Avertismentul dat de Vladimir Putin: „Noi nu avem intenţia să intrăm în război cu Europa, dar…”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, înaintea discuțiilor de la Kremlin cu emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, că Rusia nu urmărește un conflict cu Europa, însă este pregătită pentru unul dacă statele europene „îl vor și îl declanșează”, relatează AFP.

Nu avem intenția să intrăm în război cu Europa, dar dacă Europa îl vrea și îl începe, suntem pregătiți încă de acum, a spus Putin, acuzând în același timp țările europene că încearcă să „blocheze” eforturile Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina.

Liderul de la Kremlin a susținut că europenii „nu au un program de pace” și că „sunt de partea războiului”.

Temerile Europei privind un posibil acord dezavantajos

Declarațiile vin în contextul în care Europa este tot mai îngrijorată de perspectiva unui acord negociat – fie de administrația Trump, fie într-un cadru internațional mai larg – care ar putea lăsa Rusia nepedepsită și ar compromite securitatea continentului, scrie Reuters.

Deși Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește să „pună capăt băii de sânge” din Ucraina, inițiativele sale nu au dus până acum la un progres real. Chiar și summitul cu Putin din Alaska, desfășurat în august, s-a încheiat fără un plan concret de pace.

