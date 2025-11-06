Un război civil ar putea izbucni în Rusia din cauza conflictelor sociale, economice și politice acumulate, a avertizat Alexander Kharicev, șeful Biroului Executiv Prezidențial pentru Monitorizarea și Analiza Proceselor Sociale, potrivit The Moscow Times.

Potrivit lui Kharicev, războiul civil este una dintre cele cinci provocări cu care se confruntă Rusia. În plus, țara se confruntă cu pierderea suveranității politice, teritoriale și culturale, depopularea, pierderea încrederii publice în guvern și prăbușirea sistemului politic, precum și cu „dezumanizarea” și transformarea rușilor în „subiecți consumatori”.

Sociologul șef al Kremlinului a menționat că răspunsul la amenințarea războiului civil trebuie să fie formarea unei societăți „unite și coezive”. Kharichev a propus crearea unei astfel de societăți prin ideologia „Nu îi abandonăm pe ai noștri”, care s-ar baza „pe propriul nostru cod civilizațional”. Aceeași ideologie ar trebui să protejeze împotriva „pierderii suveranității”. Kharichev a anunțat adoptarea iminentă a unei legi privind educația „patriotică”, care ar obliga toate agențiile guvernamentale, instituțiile de învățământ și alte structuri publice și statale să insufle cetățenilor atitudini corespunzătoare.

În același timp, Kharicev a subliniat că războiul împotriva Ucrainei a contribuit la prevenirea unei „pierderi a suveranității”. „Elita Rusiei se concentra exclusiv pe trimiterea copiilor lor la studii în străinătate și pe construirea unor averi în străinătate. Cei mai bogați – undeva pe Coasta de Azur, cei mai săraci – în Muntenegru. Cu alte cuvinte, pur și simplu pierdeam elita… După un timp, ne-am fi pierdut complet potențialul – economic, tehnologic și politic. Pentru Rusia, SVO (n.red. denumirea folosită de ruși pentru invazia din Ucraina) s-a dovedit a fi o purificare”, a remarcat oficialul.

Depopularea Rusiei vine din experimentul globalist

Kharichev a numit depopularea care amenință Rusia „o problemă globală provenită din impactul experimentului globalist” și „un virus care infectează gândirea cu o construcție inadecvată și prost concepută”. El a susținut că promovarea drepturilor copiilor fără copii și a drepturilor LGBT „duce la un colaps demografic” și la „distrugerea poporului nostru”. Pentru a aborda această provocare, Kharichev a propus promovarea valorilor familiale și cultivarea unei mode pentru familiile numeroase. Mai exact, oficialul consideră că este necesar să se realizeze filme cu familii cu doar trei copii.

Pentru a spori încrederea publicului în guvern, Kharichev consideră că este necesar să se practice meritocrația – un principiu de guvernare conform căruia cei mai capabili oameni ocupă poziții de conducere. Ca răspuns la „dezumanizarea” rușilor, oficialul a propus cultivarea unei „persoane a viitorului” ale cărei valori fundamentale vor fi „patriotismul activ”, munca creativă, serviciul, solidaritatea, unitatea națiunilor și normele morale tradițționale. „Avem nevoie de patrioți – nu de patrioți de fotoliu, ci de patrioți activi, gata să își asume responsabilitatea pentru ei înșiși, familiile lor și țara lor”, a concluzionat Kharichev.

