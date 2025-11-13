O nouă campanie de fraudă vizează acționarii companiilor listate sau recent delistate de la Bursa de Valori București (BVB). Tot mai multe persoane sunt contactate telefonic de indivizi care se prezintă drept reprezentanți ai Bursei și le spun că au de primit acțiuni sau dividende.

Sub acest pretext, escrocii solicită date personale și bancare pentru a „finaliza” procesul, însă în realitate este vorba despre o tentativă de fraudă.

Potrivit informațiilor apărute în presă, persoanele vizate sunt convinse că figurează în bazele de date ale unor companii aflate în proces de delistare sau de distribuire a dividendelor. Escrocii le recomandă să intre pe site-ul oficial al Bursei – bvb.ro – pentru a consulta lista brokerilor autorizați, consolidând astfel aparența de legitimitate.

Ulterior, victimele primesc prin telefon un link care ar imita platforma unui broker. În momentul în care accesează linkul și introduc datele personale, atacatorii obțin acces la informații sensibile, inclusiv la conturi bancare.

BVB: Nu contactăm acționarii pentru date personale

Bursa de Valori București a transmis că nu deține baze de date cu acționarii companiilor listate și nu contactează investitorii pentru a le cere informații personale, coduri, parole sau detalii bancare.

De asemenea, nicio instituție financiară legitimă nu transmite linkuri prin mesaje sau apeluri telefonice pentru „crearea” de conturi.

Recomandările autorităților

Autoritățile îi sfătuiesc pe cei care primesc astfel de apeluri să nu ofere date personale, să nu acceseze linkurile trimise și să verifice informațiile direct pe canalele oficiale ale BVB sau ale intermediarilor autorizați.

Cazurile suspecte pot fi raportate Poliției sau Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

