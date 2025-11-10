Averea fabuloasă a Nadiei Comăneci! Ce rentă viageră primește fosta gimnastă

Prima gimnastă din istorie notată cu 10 perfect trăiește în SUA, dar continuă să fie răsplătită de România pentru performanțele sale legendare.

Chiar dacă s-a stabilit în Statele Unite ale Americii de peste trei decenii, Nadia Comăneci (64 de ani) rămâne una dintre cele mai respectate și recompensate sportive din istoria României. Fosta campioană olimpică primește lunar o rentă viageră de 16.635 de lei, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Sport.

Pe lângă veniturile din România, Nadia se bucură și de o avere impresionantă în Statele Unite. Surse media internaționale estimează că valoarea totală a averii sale depășește 25 de milioane de dolari.

Nadia Comăneci, avere de milioane și venit lunar garantat

Casa în care locuiește împreună cu soțul său, fostul gimnast american Bart Conner, se află în zona Norman, lângă Oklahoma City, și este evaluată la aproximativ 400.000 de dolari. Cei doi dețin, de asemenea, o vilă de vacanță în California, estimată la 2 milioane de dolari.

În România, Nadia continuă să beneficieze de o rentă viageră superioară altor mari legende ale sportului. Spre comparație, Ion Țiriac primește 12.000 de lei lunar, iar Ilie Năstase încasează o pensie de 1.435 de lei, la care se adaugă 6.240 de lei indemnizație de merit.

Afaceri și investiții în sport și media

Împreună cu Bart Conner, Nadia Comăneci conduce „Bart Conner Gymnastics Academy”, o școală de gimnastică de renume din Statele Unite, și „Perfect 10 Production Company”, o companie de producție care promovează evenimente sportive.

De asemenea, potrivit presei, cuplul are investiții imobiliare și în România, generând venituri suplimentare.

O legendă care a scris istorie la doar 14 ani

La Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din lume care a primit nota 10 perfect, marcând un moment unic în istoria sportului. La doar 14 ani, românca a uimit planeta și a adus României cinci medalii olimpice la acea ediție – trei de aur, una de argint și una de bronz.

De-a lungul carierei, Nadia a adunat un palmares impresionant:

5 medalii de aur olimpice ,

, 3 titluri mondiale ,

, 9 titluri europene ,

, zeci de trofee și distincții internaționale.

După retragerea din activitate, Nadia a continuat să promoveze sportul românesc, fiind implicată în proiecte caritabile, educaționale și de mentorat. Academia Laureus World Sports a inclus-o în topul celor mai mari sportive ale secolului XX, iar imaginea sa continuă să inspire generații întregi.

