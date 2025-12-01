6.6 C
Autostrăzile României: La peste un secol de la Marea Unire, infrastructura rutieră încă recuperează decalaje

La 107 ani de la Marea Unire, dezvoltarea rețelei de autostrăzi continuă să fie una dintre cele mai mari provocări ale României.

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Cristian Șologon, țara a depășit în prezent 1.280 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, la care se adaugă peste 800 km în execuție și aproximativ 500 km în faza de proiectare.

România își propune ca până în 2026 să finalizeze 302 kilometri de drumuri rapide, dacă vor fi respectate termenele contractuale. Obiectivele includ atât tronsoane noi, cât și continuarea unor lucrări în desfășurare.

Proiectele majore cu termen în 2026

Printre cele mai importante investiții se află Centura București Nord – A0, unde sunt prevăzute pentru finalizare Lotul 1 (17,50 km), o porțiune din Lotul 3 (6,30 km) și Lotul 4 (4,47 km).

Autostrada A7 rămâne un punct strategic, cu secțiunile Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani incluse în planurile de finalizare, însumând peste 137 km.

Pe A3, lucrările programate includ mai multe subsecțiuni, însumând peste 65 km, iar alte proiecte majore sunt A1 Lugoj – Deva Lot 2 și două noi segmente de pe A8, printre care Leghin – Târgu Neamț și Târgu Mureș – Miercurea Nirajului.

Dacă toate obiectivele vor fi respectate, România ar putea depăși 1.650 km de drumuri rapide până la finalul anului 2026.

Un nou lot pe A7 inaugurat înainte de Ziua Națională

Lotul 3 Pietroasele–Buzău din Autostrada Moldovei (A7) a fost deschis recent, iar segmentul reprezintă legătura dintre Muntenia și Moldova.

Tronsonul de 13,9 km, construit de o asociere turcă, are o valoare contractuală de peste 1 miliard de lei, finanțată prin PNRR. Lucrările au început pe 1 martie 2024 și au un termen total de execuție de 20 de luni.

Autostrada Sibiu–Pitești: avans pe tronsonul Curtea de Argeș – Tigveni

Pe Autostrada Sibiu–Pitești, constructorul austriac a ajuns la un progres fizic de 85% pe tronsonul Curtea de Argeș – Tigveni (9,8 km), care ar putea fi deschis în 2025, chiar înainte de termen.

În premieră pentru România, tunelul Momaia va avea un strat de beton special, nu asfalt, pentru o durabilitate mai mare. Pe șantier lucrează 550 de muncitori și 170 de utilaje.

Cu toate acestea, pe celelalte două loturi ale autostrăzii progresele sunt mai lente, din cauza autorizațiilor de mediu și a lucrărilor complexe din zona montană.

Autostrada Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122 km, însă în acest moment traficul se desfășoară doar pe 44 km.

Contracte de aproape 6 miliarde de lei pentru Autostrada Unirii – A8

Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat două contracte majore pentru construirea a încă 47 km pe Autostrada Unirii (A8).

„Contractele pentru proiectarea şi execuţia loturilor 1C Sărăţeni-Joseni (32,4 km) şi 1D Joseni-Ditrău (14,4 km) au o valoare de aproape 6 miliarde lei, finanţarea urmând să fie asigurată din fonduri europene nerambursabile şi de la Bugetul de Stat”, a transmis CNIR.

Lotul 1C include 39 de poduri, 3 tuneluri, 4 polate și 2 ecoducte, iar jumătate din traseu este reprezentată de pasaje și tuneluri—un record pentru infrastructura rutieră din România.

