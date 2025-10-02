Ministerul Fondurilor Europene a renegociat termene și a realocat fonduri, pentru ca cinci din cele șase loturi să fie acoperite integral din bani nerambursabili

Lucrările la Autostrada A7 în zona Moldovei avansează, dar nu în ritmul anunțat oficial. Deși toate cele șase loturi aflate în construcție au termenul de finalizare stabilit pentru sfârșitul acestui an, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) confirmă că traficul va putea fi deschis, doar pe aproximativ 51 de kilometri, între Focșani și Adjud.

Cele șase loturi ale A7 din Moldova însumează aproape 173 de kilometri, fiind construite integral de grupul UMB. Trei dintre ele acoperă secțiunea Focșani–Bacău, iar celelalte trei leagă Bacăul de Pașcani. Termenele contractuale expiră în noiembrie, însă problemele de finanțare din ultimele luni au împins finalizarea majorității tronsoanelor către anul viitor.

„În 2025 vom deschide traficul doar pe porțiunea Focșani–Adjud. Restul va fi gata în 2026”, a declarat pentru HotNews.ro Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR. Este vorba de Lotul 1 Focșani–Bacău (Focșani–Domnești-Târg, 35,6 km) și o parte din Lotul 2, până la nodul rutier de la nord de Adjud.

Întârzierile sunt legate de modificările aduse finanțării prin PNRR. Ministerul Fondurilor Europene a renegociat termene și a realocat fonduri, pentru ca cinci din cele șase loturi să fie acoperite integral din bani nerambursabili. Constructorul UMB ar putea cere prelungirea termenelor, dar proiectele rămân încadrate în data-limită august 2026 – momentul în care toate lucrările finanțate prin PNRR trebuie finalizate.

Organizațiile care monitorizează infrastructura confirmă că scenariul realist este finalizarea treptată, începând cu 2026. „Pentru Focșani–Adjud sunt șanse, dar e varianta optimistă. Mai degrabă vom vedea deschideri eșalonate, cu accent pe secțiunea Răcăciuni–Bacău și apoi Bacău–Pașcani”, a explicat Ionuț Ciurea, directorul Asociației Pro Infrastructura.

Chiar și în acest context, unele beneficii sunt clare: odată cu finalizarea Lotului 1 Buzău–Focșani și deschiderea tronsoanelor din A7 Ploiești–Buzău, traficul greu va putea ocoli municipiile Buzău și Adjud, două dintre punctele cele mai aglomerate ale DN2 (E85).

Autostrada A7, denumită și „coloana vertebrală” a Moldovei, va lega Ploieștiul de Siret pe o lungime totală de circa 450 km. În prezent, aproximativ 120 km sunt deja dați în folosință, 215 km sunt în execuție, iar restul de 115 km se află în fază de licitație. Din cele 14 loturi contractate, 11 sunt construite de UMB, inclusiv toate segmentele dintre Buzău și Pașcani.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube