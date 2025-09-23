Autoritățile SUA destructurează o rețea de peste 300 de servere și 100.000 de cartele SIM capabilă să blocheze telecomunicațiile din New York înaintea ONU

O vastă rețea de peste 300 de servere și 100.000 de cartele SIM, capabilă să paralizeze telecomunicațiile din New York, a fost dezmembrată de autoritățile americane înainte de începerea Adunării Generale a ONU, a anunțat Serviciul Secret al SUA, responsabil pentru protecția înalților oficiali americani.

Autoritățile SUA destructurează o rețea de peste 300 de servere

Potrivit comunicatului, dispozitivele puteau fi folosite pentru apeluri telefonice anonime cu conținut amenințător, atacuri de tip refuzare a serviciului (DDoS), oprirea antenelor de telefonie mobilă și facilitarea comunicațiilor anonime și criptate între actori rău intenționați sau organizații infracționale.

Președintele Donald Trump avea programată marți o intervenție la ONU, în cadrul săptămânii la nivel înalt, iar dispozitivele erau amplasate pe o rază de aproximativ 50 de kilometri în jurul sediului organizației din New York. Serviciul Secret a distribuit imagini cu zeci de cartele SIM conectate la echipamente electronice, subliniind potențialul pericol reprezentat pentru infrastructura telecom.

„Având în vedere momentul, locul și riscul unei perturbări semnificative a telecomunicațiilor, agenția a acționat rapid pentru a dezmembra această rețea”, a transmis Serviciul Secret.

Examinarea dispozitivelor și investigațiile continuă, însă primele analize indică existența unor comunicații între actori statali ce reprezintă o amenințare pentru state și indivizi cunoscuți de autorități, potrivit sursei citate.

Această descoperire evidențiază vulnerabilitățile infrastructurii critice și importanța măsurilor preventive înaintea evenimentelor internaționale majore.

