Republica Moldova se pregătește pentru alegerile decisive din 28 septembrie, când cetățenii vor alege între orientarea pro-europeană și cea pro-rusă.

Campania electorală din Republica Moldova este marcată de un val de manipulări și informații false, răspândite în special în mediul online.

Autoritățile de la Chișinău demontează zilnic știri false provenite din zona pro-rusă. Un exemplu recent îl constituie o pagină web care imita site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și care a publicat un mesaj fals privind închiderea secțiilor de vot din Transnistria.

Astfel de încercări de manipulare se intensifică în ultimele zile dinaintea scrutinului, descris drept unul dintre cele mai importante din istoria Republicii Moldova.

PAS, favoritul pro-european

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de președinta Maia Sandu, apare primul pe buletinul de vot.

Formațiunea de centru-dreapta promovează aderarea la Uniunea Europeană, condamnă agresiunea Rusiei în Ucraina și militează împotriva corupției.

Lista PAS cuprinde 104 candidați, printre care Igor Grosu, actualul lider al partidului, premierul Dorin Recean și dirijorul Nicolae Botgros. PAS pornește din postura de principal partid parlamentar.

Blocul Patriotic, alianța pro-rusă

Principalul adversar al PAS este Blocul Patriotic, format din Socialiști, Comuniști și alte grupări pro-ruse. Alianța a fost creată la scurt timp după o vizită la Moscova a liderilor săi.

Lista candidaților este deschisă de Igor Dodon, președintele Socialiștilor, cercetat de procurori pentru finanțarea partidului din surse obscure, inclusiv de la oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Rolul decisiv al diasporei

Politologul Cristian Pîrvulescu subliniază pentru Știrile ProTV că diaspora va avea un rol cheie:

„Cert este că și de data asta, în Moldova, totul se va juca în diaspora și în special în diaspora occidentală (…). O va mai face și de data asta? Se va mai mobiliza?”.

La ultimele alegeri prezidențiale, în România au votat aproape 25.000 de cetățeni moldoveni, iar un procent important de voturi este așteptat și acum din diaspora.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.