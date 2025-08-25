Reluarea traseului vine după ce cele șase autobuze supraetajate, achiziționate la mâna a doua în decembrie 2022, au rămas blocate în depoul STB din Nord, sub cerul liber, din cauza neînțelegerilor politice

De luni, 25 august 2025, bucureștenii și turiștii vor putea circula din nou cu autobuzele supraetajate pe traseul special dedicat vizitării principalelor obiective ale orașului. Linia „Bucharest City Tour”, operată de Societatea de Transport București (STB), reintră în funcțiune la final de sezon estival, după o pauză prelungită de aproape trei ani, se arată într-un comunicat, citat de News.ro.

Autobuzele etajate vor lega Piața Presei de Piața Unirii, trecând prin unele dintre cele mai reprezentative zone ale Capitalei: Șoseaua Kiseleff, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Piața Romană, bulevardele Magheru și Bălcescu, dar și Bulevardul Unirii, până în inima orașului. Traseul se reîntoarce apoi către Piața Presei, prin Bd. Aviatorilor și Bd. Regele Mihai I.

Programul zilnic începe la ora 10.00, cu prima plecare din Piața Presei, iar ultima cursă este programată la ora 22.00. Intervalul de circulație este de 30 de minute între vehicule.

Cât privește tarifele, un bilet valabil 24 de ore costă 70 de lei pentru adulți, iar pentru copiii între 7 și 14 ani prețul este redus la 35 de lei. Cei mai mici, sub 7 ani, beneficiază de gratuitate. Tichetele pot fi cumpărate din punctele de vânzare STB sau direct din autobuz, exclusiv cu cardul bancar.

Reluarea traseului vine după ce cele șase autobuze supraetajate, achiziționate la mâna a doua în decembrie 2022, au rămas blocate în depoul STB din Nord, sub cerul liber, din cauza neînțelegerilor politice care au împiedicat punerea lor pe traseu. Deși inițial fusese planificat ca acestea să circule încă din mai 2023, lansarea oficială a fost amânată de mai multe ori.

Repunerea în circulație a liniei „Bucharest City Tour” este privită ca o încercare de a revitaliza oferta turistică a Capitalei, chiar dacă momentul ales, sfârșitul verii, ridică întrebări cu privire la eficiența acestei decizii.

