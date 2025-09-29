Autismul, posibil rezultat al evoluției naturale a creierului uman, arată un studiu american

Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Stanford sugerează că autismul ar putea fi o parte firească a procesului de evoluție a speciei umane. Cercetarea, publicată în revista Molecular Biology and Evolution, arată că unele dintre genele asociate autismului au evoluat accelerat în creierul uman, contribuind atât la dezvoltarea capacităților cognitive unice ale omului, cât și la creșterea riscului de tulburări neurodezvoltamentale.

Specialiștii au descoperit că neuronii din stratul exterior al creierului, cunoscuți ca L2/3 IT neurons, au suferit modificări genetice majore într-un ritm mult mai rapid decât la alte mamifere. Aceste schimbări au dus la o reglare redusă a unor gene asociate cu autismul și schizofrenia, fenomen care, paradoxal, a favorizat atât dezvoltarea limbajului și a gândirii complexe, cât și o vulnerabilitate crescută la tulburări de spectru autist.

Rezultatele noastre sugerează că aceleași modificări genetice care fac creierul uman atât de unic au contribuit și la creșterea neurodiversității în cadrul speciei noastre, a explicat Alexander Starr, coordonatorul studiului.

OMS estimează că un copil din 100 la nivel global trăiește cu autism, în timp ce în Marea Britanie datele indică un caz la fiecare 36 de copii. Creșterea constantă a diagnosticului în ultimele decenii a alimentat dezbateri aprinse privind cauzele reale: mai multe cazuri, diagnostic mai bun sau factori externi încă neelucidați.

Controversa a fost reaprinsă recent de declarațiile președintelui Donald Trump, care a afirmat că paracetamolul (Tylenol) administrat în sarcină ar fi responsabil pentru „criza autismului”. Afirmațiile au fost respinse de comunitatea științifică internațională drept „alarmiste” și lipsite de dovezi solide.

