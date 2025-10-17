Aurul scade ușor după atingerea unui record istoric, pe fondul declarațiilor lui Donald Trump despre China

Prețul aurului a înregistrat vineri o scădere ușoară, după ce în prima parte a zilei a atins un nou record istoric de peste 4.300 de dolari uncia, pe fondul tensiunilor comerciale dintre SUA și China. Corecția a venit imediat după ce președintele american Donald Trump a declarat că tariful propus de 100% pentru bunurile din China „nu ar fi sustenabil” pe termen lung, potrivit Reuters.

La ora 12:37 GMT, aurul spot scădea cu 0,4%, la 4.309,63 dolari pe uncie, după ce atinsese anterior maximul istoric de 4.378,69 dolari. În schimb, contractele futures pe aur cu livrare în decembrie urcau cu 0,4%, până la 4.320,70 dolari pe uncie, potrivit datelor de piață.

CITEȘTE ȘI – Europa de Est își cheamă oamenii acasă: campanii costisitoare pentru readucerea migranților

Declarațiile lui Trump au temperat entuziasmul investitorilor care se refugiaseră în aur ca activ sigur, în contextul incertitudinii economice și al tensiunilor comerciale globale. Piețele reacționează sensibil la posibile modificări ale politicii comerciale americane, iar perspectivele unei confruntări prelungite cu China au contribuit în ultimele zile la creșterea spectaculoasă a metalului prețios.

Totuși, analiștii consideră că fundamentele pentru menținerea aurului la niveluri ridicate rămân solide, având în vedere volatilitatea economică globală, temerile legate de inflație și politica monetară a Rezervei Federale americane.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.