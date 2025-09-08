Aurul atinge un nou record istoric, pe fondul așteptărilor de reducere a dobânzilor Fed

Prețul aurului a urcat luni la un nou maxim istoric, depășind pragul de 3.622 dolari pe gram, după publicarea unui raport slab privind piața muncii din SUA, care a alimentat speculațiile că Rezerva Federală ar putea reduce dobânzile de mai multe ori până la finalul anului.

Record istoric atins de aur

Lingoul a crescut cu peste 1%, depășind recordul stabilit vineri, în urma datelor ce au indicat încetinirea angajărilor și o rată a șomajului la cel mai ridicat nivel din 2021. Tranzacțiile pe piața swap au început să reflecte aproape trei tăieri de dobândă pentru restul anului, ceea ce crește atractivitatea aurului – un activ care nu oferă randament, dar funcționează ca refugiu în perioade de incertitudine.

Pe lângă factorii economici, creșterea a fost susținută și de cererea puternică pentru active sigure, pe fondul îngrijorărilor legate de viitorul independenței Fed. În ultimele două săptămâni, aurul a urcat cu peste 7%, în contextul intensificării tensiunilor politice și a atacurilor președintelui Donald Trump la adresa băncii centrale.

Următoarele zile ar putea testa aceste așteptări: marți sunt așteptate revizuiri de referință pentru datele privind locurile de muncă din SUA, urmate de rapoartele privind inflația producătorilor (miercuri) și a consumatorilor (joi). Investitorii vor urmări, de asemenea, reacția pieței la licitațiile de titluri de Trezorerie pe 3, 10 și 30 de ani.

Atât aurul, cât și argintul s-au dublat ca valoare în ultimii trei ani, evoluție alimentată de riscurile crescânde din geopolitică, economie și comerțul global. În plus, Goldman Sachs avertizează că, în cazul în care independența Fed ar fi afectată și investitorii ar muta chiar și o mică parte din deținerile lor din obligațiuni către aur, prețul metalului prețios ar putea urca până la 5.000 dolari pe gram.

