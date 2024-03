AUR este “ranga politică a Kremlinului în România”, care poate organiza tentative de destabilizare a României, avertizează Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București.

Remus Pricopie lansează acest mesaj într-un interviu publicat de site-ul aktual24.ro la data de 12 martie 2024.

„AUR nu este partid, ci o rangă politică a Kremlinului in Romania. Dacă autoritățile române nu iau măsuri, în tot acest an o să vedem acțiuni repetate de destabilizare a țării”, susține profesorul Remus Pricopie. În sprijinul afirmației sale, rectorul SNSPA readuce în atenție o declarație a lui Medvedev, omul lui Putin, care se referise la așa-zisele partide suveraniste din Europa. „Sarcina noastră este de a-i sustine pe acesti politicieni si partidele lor din Occident în toate modurile posibile, ajutându-i apertum [in mod deschis] si secretum [in secret] să obțină rezultate decente în alegeri”, declara Medvedev.

Cel mai recent, Rusia, prin intermediul partidului Șor din Republica Moldova, a finanțat deplasarea unor cetățeni ai Republicii Moldova la București, care să participe la protestul AUR împotriva Congresului PPE, amintește Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA consideră că acele sondaje de opinie care indică o creștere a popularității partidului AUR sunt de fapt încercări de manipulare. Pricopie estimează că partidul AUR “a atins un punct de maxim în august 2023” însă de atunci încoace “este în scădere continuă”.

“Acum, în mod real este undeva pe la 16-18 la sută, deci în marja de eroare indicată de sondajele serioase, dar care, dupa opinia mea, se va duce spre 10-12 la sută, dacă nu chiar mai putin, până la alegerile parlamentare din decembrie. Evident, rezultatele AUR depind foarte mult si de prestatia celorlalte partide. Orice incoerenta a partidelor serioase poate fi un bonus electoral pentru AUR”, semnalează rectorul SNSPA.

Remus Pricopie lansează acest avertisment legat de partidul AUR după ce, acum trei luni, în decembrie 2023, în Parlamentul României s-au înregistrat incidente în care a fost implicat liderul AUR, deputatul George Simion. La acel moment, rectorul SNSPA avertiza că în Parlamentul României s-ar afla “politicieni de factură legionară”.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!