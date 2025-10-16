Formațiunea condusă de George Simion contestă actul normativ adoptat de Parlament, acuzând coaliția de guvernare că subminează drepturile contribuabililor și controlează abuziv economiile acestora.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că depune joi o sesizare la Curtea Constituțională împotriva Legii privind plata pensiilor private (PL-x nr. 320/2025), adoptată miercuri în Camera Deputaților.

„Prin acest proiect, Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III! Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat „pentru” adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români”, se arată într-un comunicat transmis de formațiune.

„Un colac de salvare pentru statul care se împrumută constant”

Reprezentanții AUR susțin că modificările aduse de lege avantajează administratorii fondurilor de pensii, care vor încasa comisioane de 0,21%–0,27%, dar și statul român, acuzat că „a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”.

Partidul afirmă că sistemul de pensii private a funcționat aproape două decenii pe baza unor reguli clare, iar actualele modificări ar reprezenta „o încălcare vădită atât a încrederii românilor, cât şi o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor de bani”.

AUR acuză o „pedepsire a celor care au muncit cinstit”

„În loc să ofere siguranţă, legea adoptată reduce controlul pe care românii îl au asupra propriilor bani şi generează un precedent periculos: regulile pot fi schimbate oricând, chiar înainte de a-ţi primi drepturile pentru care ai contribuit o viaţă. Practic, Guvernul îţi transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi”, avertizează AUR în comunicatul oficial.

Formațiunea anunță că nu va rămâne pasivă „în faţa deciziilor neconstituţionale girate de coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR” și denunță „sacrificarea economiilor fiecărui român în numele austerităţii, cât timp marile averi scapă neatinse, iar privilegiaţii statului îşi încasează liniştiţi veniturile grase”.

Legea pensiilor private, adoptată cu majoritate în Parlament

Proiectul de lege a fost adoptat miercuri, în calitate de for decizional, cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” și 22 de abțineri.

Parlamentarii AUR au votat împotrivă, în timp ce grupul POT s-a abținut.

Actul normativ creează cadrul legal pentru autorizarea și supravegherea furnizorilor de pensii private, precum și pentru controlul fondurilor de plată, al instituțiilor de credit și al auditorilor financiari implicați în administrarea acestor fonduri.

