Moțiunile de cenzură depuse de parlamentarii AUR vor fi prezentate joi, în plen, de la ora 11:00, urmând să fie dezbătute și votate duminică, 7 septembrie, de la ora 13:00, au decis, miercuri seară, Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, miercuri seară, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan ‘în urma abuzurilor legislative și a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar’.

‘Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri și nici aprobat de Parlament la momentul învestirii. În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică și separația puterilor în stat. (…) În fața acestor abuzuri, AUR a depus patru moțiuni de cenzură, fiecare vizând domeniile în care guvernul lovește cel mai grav: economia, companiile de stat, instituțiile autonome și sănătatea’, a transmis AUR într-un comunicat.

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pentru cinci proiecte de lege din pachetul II de reformă

Luni, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte de lege din pachetul II de reformă, premierul Ilie Bolojan prezentând aceste proiecte în cinci ședințe succesive reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Potrivit art. 114 din Constituție, dacă în termen de trei zile de la prezentarea proiectului de lege va fi depusă o moțiune de cenzură, care va fi adoptată de Parlament, Guvernul va fi considerat demis.

În cazul în care nu a fost depusă în acest termen sau adoptată o moțiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, va fi considerat adoptat.

