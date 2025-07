Au dat lovitura! Manchester City l-a readus pe James Trafford și a blocat transferul la Newcastle

James Trafford, din nou la Manchester City, după un sezon fabulos în Championship.

Manchester City a oficializat revenirea portarului James Trafford (22 de ani), într-o mutare spectaculoasă care a implicat o clauză strategică și o cursă câștigată în fața rivalei Newcastle. Transferul, în valoare de 31,2 milioane de euro (cu bonusuri poate ajunge la 36 de milioane), îl transformă pe Trafford în cel mai scump portar englez din istorie, un statut onorant pentru tânărul goalkeeper crescut chiar în Academia „cetățenilor”.

Trafford a părăsit Manchester City în vara lui 2023 pentru a se alătura lui Burnley, într-o tranzacție de 17,3 milioane de euro, dar a impresionat într-un mod remarcabil în sezonul de Championship recent încheiat: doar 16 goluri primite în 45 de meciuri. Performanța a fost decisivă în promovarea formației pregătite de Vincent Kompany în Premier League.

„Sunt de 100 de ori mai bun” – declarația portarului la revenire

„Este un transfer genial pentru mine. Să joc pentru Man City a fost unul dintre obiectivele mele încă de când am ajuns la acest club, când aveam 12 ani. Știam că parcursul meu va arăta diferit și de-a lungul lui am crezut mereu că voi reveni [la City]. Când am plecat, am crezut că într-o zi o să revin și am muncit pentru a realiza asta, a declarat Trafford la prezentarea oficială.

„Acum sunt mult mai experimentat, sunt de 100 de ori mai bun, m-am îmbunătățit în toate aspectele care țin de mine ca persoană și ca jucător”, a adăugat portarul.

Transferul lui James Trafford face parte dintr-o strategie clară a lui Manchester City de a consolida poziția postului de portar în contextul incertitudinii privind viitorul lui Stefan Ortega, rezerva lui Ederson. Deși brazilianul a fost curtat de Galatasaray, mutarea nu s-a concretizat, iar actualele planuri indică o păstrare a lui pe Etihad.

Cum a „păcălit” City pe Newcastle

Newcastle, echipa lui Eddie Howe, a fost prima care a prezentat o ofertă concretă pentru James Trafford. Însă, datorită unei clauze din transferul inițial la Burnley, Manchester City a avut dreptul de a egala orice ofertă primită de portarul lor crescut la academie. „Cetățenii” au activat această opțiune imediat, reușind astfel să blocheze transferul la o contracandidată din Premier League.

Aceasta este doar una dintre mișcările importante din mercato-ul verii pentru City, care a mai bifat transferurile lui Tijjani Reijnders (55 mil. euro), Rayan Ait-Nouri (36,8 mil.), Rayan Cherki (36,5 mil.), Sverre Nypan (15 mil.) și Marcus Bettinelli (2,4 mil.), ultimul tot portar, pentru completarea lotului de jucători crescuți local.

James Trafford devine astfel o piesă importantă în angrenajul gândit de Pep Guardiola pentru sezoanele următoare, într-un moment în care Manchester City rămâne printre cele mai bine cotate echipe din Europa și caută să-și conserve dominația atât pe plan intern, cât și continental.

