Atlético Madrid, posibilă nouă destinație pentru Robert Lewandowski

Viitorul lui Robert Lewandowski la FC Barcelona devine tot mai incert, pe măsură ce experimentatul atacant se apropie de finalul contractului său cu gruparea catalană. În vârstă de 37 de ani, polonezul traversează un început de sezon oscilant — cu evoluții solide în fața porții, dar și cu o accidentare recentă care l-a ținut departe de gazon pentru o perioadă.

Deși Lewandowski a declarat în repetate rânduri că dorește să rămână în Europa, Barcelona nu pare dispusă să-i ofere un nou contract, ceea ce deschide lista posibilităților pentru o mutare surpriză.

Atlético Madrid, următoarea oprire din cariera lui Lewandowski?

Potrivit mai multor publicații din Polonia, Atlético Madrid monitorizează îndeaproape situația atacantului și ar putea încerca să-l aducă liber de contract în vara lui 2026. Mutarea ar urma modelul de succes aplicat în trecut de Diego Simeone, care a reușit să revitalizeze carierele unor foști jucători ai Barcelonei, precum Luis Suárez și David Villa — ambii câștigând trofee importante la Madrid.

Simeone îl apreciază pe Lewandowski pentru experiența și instinctul său de golgheter, iar nevoia unui nou atacant ar putea deveni urgentă dacă norvegianul Alexander Sørloth părăsește echipa la finalul sezonului.

Ofertat din Arabia și MLS, dar dorința lui e clară: rămânerea în La Liga

Chiar dacă a primit oferte tentante din Arabia Saudită și Major League Soccer (MLS), Lewandowski ar prefera să continue în La Liga, unde se simte încă competitiv. Agentul său, Pini Zahavi, ar fi purtat deja discuții exploratorii cu AC Milan și Juventus, însă fără propuneri concrete până în acest moment.

Surse apropiate jucătorului susțin că Lewandowski este concentrat pe finalizarea sezonului actual cu Barcelona, înainte de a lua o decizie finală privind viitorul său.

