Atletico Madrid, incident bizar înaintea meciului cu Arsenal! Spaniolii au rămas fără apă caldă în Londra și au depus plângere la UEFA

Tensiune neașteptată înaintea duelului dintre Arsenal și Atletico Madrid, programat în această seară, de la ora 22:00, în etapa a 3-a din faza principală a Champions League. Potrivit publicației GOAL, jucătorii pregătiți de Diego Simeone au avut parte de o surpriză neplăcută la antrenamentul oficial de pe stadionul „Emirates”: nu au avut apă caldă în vestiare după sesiunea de pregătire.

Incidentul a avut loc luni seară, cu o zi înaintea meciului. După o ședință de antrenament desfășurată în ploaie, fotbaliștii madrileni au descoperit că instalațiile de apă caldă nu funcționează. Situația i-a obligat să părăsească stadionul imediat după antrenament și să se întoarcă la hotel pentru a face duș.

Surse apropiate echipei au declarat că reprezentanții lui Atletico au discutat cu oficialii lui Arsenal imediat după incident, iar problema a fost remediată la scurt timp — însă doar după ce delegația spaniolă a părăsit stadionul.

Arsenal neagă orice intenție, dar Atletico a sesizat UEFA

Deși este puțin probabil ca problema să fi fost provocată intenționat, episodul a stârnit nemulțumire în tabăra madrilenilor. GOAL notează că Atletico Madrid a depus o plângere oficială la UEFA, invocând condițiile improprii oferite în timpul antrenamentului oficial.

Totuși, forul european are reglementări stricte doar pentru partidele oficiale, nu și pentru sesiunile de antrenament premergătoare meciurilor, astfel că este puțin probabil ca plângerea să ducă la o sancțiune concretă.

De partea cealaltă, surse din cadrul clubului londonez susțin că incidentul a fost cauzat de o defecțiune temporară a sistemului de alimentare, fără nicio legătură cu intențiile gazdelor.

Arsenal se află într-o formă excelentă înaintea confruntării cu Atletico, având trei victorii consecutive fără gol primit în toate competițiile. „Tunarii” au maximum de puncte după primele două meciuri din grupele Champions League, în timp ce madrilenii au oferit partide spectaculoase, pierzând cu 2-3 în fața lui Liverpool și învingând cu 5-1 pe Eintracht Frankfurt.

Meciul de pe Emirates promite să fie unul dintre cele mai echilibrate dueluri ale etapei, însă atmosfera dinaintea partidei a fost deja tensionată de acest episod neobișnuit.

