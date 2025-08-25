Atenție, utilizatori Microsoft! Trei probleme majore după actualizarea de securitate din august

Luna aceasta, utilizatorii Windows sunt sfătuiți să procedeze cu prudență înainte de a instala actualizarea de securitate obligatorie, după ce Microsoft a emis o serie de avertismente privind probleme tehnice grave.

Trei probleme majore după actualizarea de securitate din august a Microsoft

Prima problemă a apărut la scurt timp după lansarea unei actualizări de urgență menite să rezolve situația în care PC-urile ar putea „eșua” în timpul unui reset. Microsoft a recomandat instalarea acestei actualizări „out-of-band” în locul KB5063875 pentru dispozitivele afectate.

A doua problemă implică SSD-urile care dispar atunci când se scriu fișiere mari. Microsoft investighează încă situația și recomandă utilizatorilor să evite scrierea fișierelor mari până la clarificarea completă a cauzei.

Acum, apare și a treia problemă. Compania avertizează că PC-urile pot întâmpina „tremurări severe, lag și audio/video fragmentat” atunci când folosesc NDI (Network Device Interface) pentru streaming sau transferul de fluxuri audio/video între calculatoare. Problema apare după instalarea actualizării de securitate din august, iar Microsoft investighează situația și va oferi mai multe detalii în curând. Până atunci, utilizatorii pot modifica manual „NDI Receive Mode” pentru a folosi TCP sau UDP în loc de RUDP, conform instrucțiunilor oficiale.

Având în vedere aceste probleme, Microsoft recomandă citirea atentă a paginii actualizate „Windows 11, version 24H2 known issues and notifications” înainte de instalarea actualizării. Chiar și utilizatorii care au instalat deja pachetul ar trebui să consulte ghidul, care este actualizat continuu cu informații și soluții pentru problemele semnalate.

Aceste incidente vin într-un moment delicat: Microsoft oferă utilizatorilor Windows 10 o perioadă de 12 luni pentru a rămâne pe sistemul clasic, ceea ce a încetinit trecerea accelerată spre Windows 11. Actualizările problematice din august nu fac decât să accentueze neîncrederea și reținerea în rândul utilizatorilor.

