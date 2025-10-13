Trei din zece români au pierdut bani în urma unor fraude financiare, potrivit unui studiu recent, iar specialiștii avertizează că metodele atacatorilor devin tot mai sofisticate.

Reclamele online care promit câștiguri rapide și sigure sunt, de cele mai multe ori, capcane bine puse la punct — iar Inteligența Artificială este tot mai des folosită pentru a le face să pară credibile.

„Metodele atacatorilor sunt din ce în ce mai bine puse la punct, sunt din ce în ce mai complexe. Atacatorii se folosesc și de instrumente de Inteligență Artificială. Mult mai bine se pricep la aceste instrumente decât noi, utilizatorii, să le folosim pentru a ne apăra”, avertizează Mihai Rotariu, coordonator în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Potrivit specialistului, atacatorii manipulează imagini și videoclipuri generate prin AI, pentru a convinge victimele că scenariul prezentat este real și că investiția este sigură.

Cum acționează escrocii: apeluri, e-mailuri, SMS-uri și rețele sociale

Fraudatorii își contactează victimele prin orice canal disponibil – telefon, e-mail, SMS sau platforme de social media.

De obicei, aceștia încearcă să provoace o reacție emoțională: fie prin promisiunea unui câștig, fie printr-o amenințare falsă.

„Atacatorii te sună sau te contactează pe mail, prin SMS sau chiar pe social media și își propun o anumită oportunitate de investiții. Sau te emoționează. Ăsta e primul element pe care trebuie să-l luăm în considerare, pentru că emoția poate fi pozitivă sau negativă. Am câștigat un premiu la un concurs pe care nu l-am accesat sau un anumit cont de-al nostru este blocat și trebuie să furnizăm date…”, explică Rotariu.

Uneori, atacatorii pretind că sunt reprezentanți ai băncii sau ai poliției, pentru a obține date personale sau financiare — informații care sunt apoi monetizate.

Reflexul de securitate și educația financiară, cele mai bune arme

Specialistul DNSC recomandă prudență și verificarea atentă a oricărei oferte de investiție:

„Să fim vigilenți și răbdători. Să ne folosim reflexul de securitate pe care îl avem în viața reală – să ne documentăm mai mult, să căutăm mai multe informații despre aceste oportunități. Dacă nu găsim informații din surse cu reputație, atunci, cel mai probabil, este vorba despre o capcană.”

Rotariu atrage atenția și asupra lipsei de educație financiară, care îi face pe mulți români vulnerabili la promisiuni nerealiste:

„Nimeni, în momentul în care investești o sumă de bani, nu-ți oferă după o lună de zece ori suma investită.”

Vigilența rămâne cea mai bună protecție

Experții DNSC reamintesc că securitatea digitală începe cu precauția individuală. Înainte de a investi bani sau de a furniza date personale online, utilizatorii ar trebui să verifice sursele, să evite reacțiile impulsive și să trateze orice „oportunitate sigură” cu scepticism.

