Prețurile petrolului au urcat cu peste un dolar pe baril, investitorii reacționând la perspectiva unor perturbări ale livrărilor rusești, în contextul intensificării atacurilor cu drone asupra porturilor și rafinăriilor, dar și pe fondul așteptărilor, privind decizia de politică monetară a Rezervei Federale, relatează Reuters.

Cotațiile pentru țițeiul Brent au avansat cu 1,01 dolari (+1,5%), atingând 68,45 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI) s-a majorat cu 1,21 dolari (+1,9%), până la 64,51 dolari pe baril.

Operatorul rus Transneft a avertizat companiile petroliere că ar putea fi forțat să reducă livrările, după ce dronele ucrainene au vizat terminale de export, inclusiv Primorsk, un nod esențial pentru exporturile Moscovei. Potrivit analiștilor JP Morgan, atacurile nu vizează doar infrastructura energetică, ci transmit și un semnal că piețele internaționale ale petrolului pot fi direct afectate. Goldman Sachs estimează deja pierderi de circa 300.000 de barili pe zi din capacitatea de rafinare a Rusiei, doar în august și septembrie.

Șocul se resimte și în SUA: contractele futures pentru motorină au crescut cu 2,5%, peste avansul petrolului WTI și al benzinei. Situația ar putea alimenta cererea pentru exporturile americane de motorină, avertizează analiștii de la StoneX.

În paralel, investitorii urmăresc cu atenție reuniunea Fed din 16-17 septembrie. O reducere a dobânzii-cheie ar stimula economia și, implicit, consumul de combustibili, deși rămân semne de întrebare privind rezistența economiei americane. Totodată, datele săptămânale privind stocurile de țiței și benzină din SUA, așteptate miercuri, ar putea oferi noi indici pentru piață.

