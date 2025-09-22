De către

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) a anunțat primele concluzii în ancheta privind incidentul informatic de weekendul trecut, care a afectat mai multe aeroporturi europene.

Autoritățile confirmă că perturbările au fost generate de un atac cu ransomware coordonat de un „terț”.

„Tipul de ransomware a fost identificat. Forţele de ordine au fost sesizate să desfăşoare o anchetă”, a transmis ENISA într-un comunicat de presă emis de la sediul agenției din Atena.

Ținta atacului: software-ul Muse

Potrivit ENISA, atacul a vizat compania Collins Aerospace, responsabilă pentru operarea sistemelor de înregistrare și îmbarcare.

Compania a confirmat pentru AFP că a fost informată despre o „perturbare de origine cibernetică a programului său informatic MUSE pe mai multe aeroporturi”.

Software-ul Muse este utilizat la scară largă pentru a permite mai multor companii aeriene să partajeze aceleași ghișee de check-in și porți de îmbarcare.

Aeroporturi afectate și măsuri de urgență

Atacul a generat perturbări semnificative la Bruxelles, Londra și Berlin, dar și în terminalele din Madrid și Barcelona, unde zborurile operate au înregistrat întârzieri.

În lipsa funcționării normale a sistemului Muse, procedurile de check-in și îmbarcare au fost efectuate manual, pe hârtie.

Singura companie aeriană care a evitat problemele a fost British Airways, grație unui sistem informatic alternativ, relatează BBC.

