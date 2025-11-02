O seară obișnuită de sâmbătă s-a transformat într-un coșmar pe ruta feroviară dintre Doncaster și Londra, după ce zece persoane au fost înjunghiate într-un tren care circula lângă Cambridge, în estul Angliei.

Victimele au suferit răni grave, „care le-au pus viaţa în pericol”, potrivit poliției transporturilor din Marea Britanie.

Atacul a avut loc în trenul de la ora 18:25, iar autoritățile au fost alertate în jurul orei 19:39 GMT (21:39, ora României). Trenul a fost oprit de urgență în stația Huntingdon, unde ofițeri înarmați au intervenit și au arestat doi bărbați suspectați că ar fi implicați în atac.

Martor: „Erau extrem de însângeraţi”

Scenele din interiorul trenului au fost descrise de pasageri ca fiind „haotice și îngrozitoare”. Un martor ocular, Gavin, a povestit pentru Sky News cum a văzut pasageri fugind din calea atacatorilor.

„Au un cuţit, am fost înjunghiat”, ar fi strigat una dintre victime. „(Cei atacaţi) se deplasau prin vagon pentru a se îndepărta de suspecţi. Erau extrem de însângeraţi”, a relatat Gavin, citat de News.ro.

El a adăugat că, atunci când trenul s-a oprit, „ei erau practic la podea”, iar rănile unora păreau grave. Victimele au fost transportate rapid la ambulanțele sosite la fața locului.

Poliția și serviciile de urgență, mobilizare masivă

Poliția antiteroristă sprijină ancheta, însă autoritățile nu au confirmat deocamdată un posibil motiv.

„Desfăşurăm anchete urgente pentru a stabili ce s-a întâmplat şi ar putea dura ceva timp până când vom fi în măsură să confirmăm ceva mai mult”, a declarat Chris Casey, șeful Poliţiei Transporturilor Britanice.

„În această etapă incipientă, nu ar fi potrivit să speculăm asupra cauzelor incidentului”, a adăugat el.

Serviciul de ambulanță din estul Angliei a declanșat o intervenție la scară largă, trimițând mai multe ambulanțe, echipe de îngrijire critică și trei elicoptere medicale.

Un martor a declarat pentru Sky News că unul dintre atacatori, care flutura „un cuțit mare”, a fost imobilizat cu ajutorul electroșocurilor de forțele de ordine.

Reacția premierului britanic

Premierul Keir Starmer a condamnat atacul, descriindu-l drept „extrem de îngrijorător”.

„Incidentul îngrozitor care a avut loc într-un tren în apropiere de Huntingdon este extrem de îngrijorător”, a scris Starmer pe X.

„Gândurile mele se îndreaptă spre toate persoanele afectate, iar mulţumirile mele către serviciile de urgenţă pentru intervenţia lor. Toţi cei care se află în zonă trebuie să urmeze sfaturile poliţiei”, a adăugat el.

