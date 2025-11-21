Atac sângeros asupra unei școli catolice din Nigeria: zeci de copii și profesori, răpiți în toiul nopții. Autoritățile caută disperat răpitorii

O nouă tragedie lovește sistemul educațional din Nigeria, după ce un grup de atacatori înarmați a pătruns vineri, în jurul orei 2:00 dimineața, într-un internat catolic din vestul țării și a răpit un număr încă necunoscut de elevi și membri ai personalului. Incidentul a avut loc la St. Mary’s School, în comunitatea Papiri, zona Agwara, statul Niger, au anunțat autoritățile locale.

Potrivit poliției din statul Niger, indivizi înarmați descriși drept „bandiți” au atacat căminul școlii, răpind elevi direct din dormitoare. „Unitățile tactice ale poliției, armata și alte structuri de securitate au fost trimise la fața locului și periază pădurile pentru a salva elevii răpiți”, se arată în comunicatul forțelor de ordine.

Guvernul, prins pe picior greșit: școala fusese avertizată să rămână închisă

Guvernul statului Niger a confirmat atacul, precizând că numărul exact al victimelor este în curs de stabilire. Autoritățile au dezvăluit însă un detaliu alarmant: școala a ignorat un ordin oficial prin care toate internatele din zonă fuseseră închise temporar, pe baza unor informații privind iminența unor atacuri.

„Este regretabil că St. Mary’s School a decis să redeschidă fără să notifice guvernul, expunând elevii și personalul unui pericol evitabil”, a declarat Abubakar Usman, secretarul guvernului statului Niger.

Primele informații din presa locală arată că 52 de elevi ar fi dispăruți, alături de mai mulți angajați ai instituției. Autoritățile verifică cifra în acest moment.

Un val de răpiri zguduie Nigeria

Atacul de la St. Mary’s School vine la doar câteva zile după răpirea a 25 de eleve din statul vecin Kebbi, parte a unui val alarmant de violențe comise de grupări armate ce operează în nordul și vestul Nigeriei.

Situația a devenit atât de gravă încât președintele nigerian Bola Tinubu a fost nevoit să își anuleze deplasările externe pentru a gestiona criza securității pe plan intern.

Operațiune de salvare în desfășurare

Forțele de securitate au împânzit zona, cercetând pădurile dese în care grupările armate își ascund deseori răpirile în masă. Autoritățile promit că vor face „tot ce este necesar” pentru salvarea elevilor și restabilirea siguranței în regiune.

