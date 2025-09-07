Rusia a lansat sâmbătă noaptea unul dintre cele mai puternice atacuri aeriene de la începutul războiului, vizând mai multe orașe ucrainene.

La Kiev, trei persoane și-au pierdut viața, printre care un copil de numai un an, relatează dpa.

Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a confirmat decesul copilului și al unei tinere femei, în urma prăbușirii unei clădiri din cartierul Darnițki, situat la est de Nipru. O altă victimă, o femeie în vârstă, a murit într-un adăpost antiaerian din aceeași zonă.

Incendii au izbucnit inclusiv la sediul Guvernului Ucrainei, transmite Reuters. Bilanțul pentru Kiev este de 18 răniți, printre care și o femeie însărcinată.

Alte orașe vizate

Explozii au fost raportate la Odesa, Harkov, Dnipro, Zaporojie și Krivoi Rog.

În regiunea Odesa, guvernatorul Oleh Chiper a anunțat distrugeri în zone rezidențiale și infrastructuri civile.

La Zaporojie, ținta a fost o zonă industrială. În Krivoi Rog, mai multe puncte din oraș au fost lovite.

În Kremenciuk, primarul Vitali Malețki a menționat zeci de explozii și întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Reacții și contraofensivă

Forțele ucrainene au raportat un val de sute de drone și rachete de croazieră, în timp ce Ministerul rus al Apărării a anunțat, prin agenția RIA, că a doborât 69 de drone ucrainene.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone şi rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ţinte – clădirea Guvernului de la Kiev şi zone rezidenţiale. Rachete şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi”, a reacționat și ministrul român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, pe Facebook.

