Kievul a fost lovit în noaptea de miercuri spre joi de un atac rusesc de amploare, soldat cu opt morți, între care un copil, și zeci de răniți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că lovește deliberat civilii, în timp ce eforturile diplomatice pentru încheierea războiului stagnează, relatează Le Monde.

„Au fost găsite și fragmente de corpuri”, a declarat ministrul de interne Ihor Klîmenko pe Telegram, subliniind „dificultatea identificării” victimelor. Aproximativ 500 de salvatori și 1.000 de polițiști intervin la locul tragediei.

Zelenski: „Rusia alege balistica în locul mesei de negocieri”

Președintele Ucrainei a descris atacul ca pe un mesaj adresat celor care fac apel la încetarea focului: „un răspuns clar (din partea Rusiei) către toți cei din lume care, timp de săptămâni și luni, au cerut o diplomație autentică”.

„Rusia alege balistica în locul mesei de negocieri”, a adăugat Zelenski. El a avertizat că Rusia „nu se teme de consecințele acțiunilor sale” și „profită în continuare de faptul că cel puțin o parte a lumii închide ochii la copiii uciși și caută scuze pentru (Vladimir) Putin”.

Liderul ucrainean a cerut o reacție fermă din partea Chinei și Ungariei și impunerea unor noi sancțiuni severe împotriva Moscovei.

„Așteptăm reacția tuturor celor din lume care au făcut apel la pace, dar care acum tac mai des decât iau o poziție fermă”.

Explozii, incendii și clădiri prăbușite

Jurnaliștii AFP aflați în Kiev au relatat despre explozii puternice, o rachetă doborâtă și resturi incandescente căzând peste oraș. Potrivit autorităților, zeci de persoane au fost rănite, iar alte victime ar putea fi încă sub dărâmături.

Primarul Vitali Klitschko a confirmat că atacurile au fost „masive” și că „în cartierul Darnitski, o clădire de cinci etaje s-a prăbușit”.

Șeful administrației militare a Capitalei, Timur Tkatchenko, a precizat că un „atac balistic rus” a provocat, pe lângă prăbușirea blocului, un incendiu la o grădiniță și într-o clădire rezidențială.

