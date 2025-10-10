De către

Rusia a lansat, în noaptea de joi spre vineri, un „atac masiv” asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, potrivit oficialilor de la Kiev.

Mai multe cartiere ale capitalei Ucrainei au rămas fără energie electrică, în timp ce autoritățile depun eforturi pentru restabilirea alimentării.

Kremlinul pare să reia tactica folosită în anii trecuți, menită să lase Ucraina fără curent și căldură în pragul iernii, relatează CNN.

Ministrul ucrainean al energiei, Svitlana Grynchuk, a transmis populației un mesaj de calm:

„Sunt luate toate măsurile necesare pentru a minimiza consecințele negative”, a declarat oficialul, fără a preciza amploarea distrugerilor sau momentul estimat pentru restabilirea completă a energiei.

Atacuri zilnice asupra infrastructurii energetice

Conform rapoartelor oficiale, Rusia a reluat atacurile asupra sistemului energetic ucrainean la sfârșitul lunii septembrie, iar acestea au devenit aproape zilnice. Țintele principale sunt instalațiile de producere și distribuție a energiei și gazelor, într-o campanie sistematică de privare a populației de utilități esențiale.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că cel puțin opt persoane au fost rănite în urma atacului de vineri și că o zonă întinsă a capitalei se află fără electricitate. Totodată, orașul se confruntă și cu probleme de alimentare cu apă.

Serviciul ucrainean pentru situații de urgență a publicat imagini care arată pompieri intervenind pentru stingerea unui incendiu masiv la un șantier de construcții, în timp ce locuitorii sunt evacuați în zone sigure.

Tragedie la Zaporojie: un copil de 7 ani, ucis

Atacurile nu s-au limitat la Kiev. În Zaporojie, guvernatorul Ivan Fedorov a confirmat că armata rusă a vizat „sectorul privat și obiective de infrastructură”, provocând moartea unui copil de șapte ani.

„Medicii s-au luptat pentru viața copilului până în ultimul moment, dar rănile au fost prea grave”, a declarat Fedorov.

Zelenski: „Sectorul energetic trebuie protejat și îl vom proteja”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că Rusia a lansat, în ultimele săptămâni, aproximativ 1.550 de lovituri asupra infrastructurii energetice din regiunile Cernihiv, Sumî și Poltava, dintre care 160 și-au atins ținta.

„Sunt devastat. Sectorul energetic trebuie protejat și îl vom proteja”, a afirmat Zelenski, subliniind că sistemele de apărare aeriană au reușit să intercepteze o parte dintre atacurile planificate.

Atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene nu sunt o noutate.

În iarna anului 2024, peste jumătate de milion de gospodării din regiunea Harkov au rămas fără încălzire, în condiții de temperaturi de doar 3 grade Celsius.

