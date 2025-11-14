De către

Portul rusesc Novorossiisk, situat la Marea Neagră, a fost plasat vineri în stare de urgență în urma unui atac masiv cu drone atribuit Ucrainei.

Potrivit agenției EFE, mai multe instalații petroliere au fost avariate, iar patru persoane au fost rănite în urma atacului cu drone dinspre Ucraina.

„Novorrosiisk a fost vizat de un atac masiv cu drone din partea regimului de la Kiev. A fost declarată stare de urgenţă”, a transmis primarul orașului-port, Andrei Kravcenko, pe platforma rusească de mesagerie MAX.

Oficialul a precizat că infrastructura portuară a suferit daune considerabile, inclusiv un depozit și un doc aparținând companiei Cernomortransnef, filială a gigantului petrolier Transneft.

Pagube în instalațiile petroliere și terminalele portului

Kravcenko a declarat că fragmentele provenite de la dronele doborâte au lovit terminalul de containere NUTEP, precum și o instalație de depozitare din cadrul terminalului petrolier Sheskharis.

„Incendiul provocat de căderea fragmentelor dronelor a fost stins”, a mai spus primarul. Conform autorităților regionale, trei membri ai echipajului unei nave comerciale și un locuitor din Novorossiisk au fost răniți, după ce o dronă a lovit apartamentul acestuia.

Videoclipurile publicate de canalul de monitorizare Exilenova și citate de United24 media arată explozii puternice în port, cu incendii masive la terminalul Sheskharis și posibile lovituri asupra unei baze locale de apărare antiaeriană.

Explozii confirmate prin imagini din satelit

Atacul a început la scurt timp după miezul nopții, potrivit martorilor care au relatat pe rețelele sociale despre detonări auzite în oraș și în zonele învecinate.

Sistemul de monitorizare FIRMS al NASA a confirmat ulterior mai multe focare de incendiu în aria afectată.

Terminalul Sheskharis este considerat un punct strategic în rețeaua de export a petrolului rusesc.

O eventuală oprire a activității sale ar putea genera blocaje majore în livrările de țiței către piețele internaționale, având în vedere că preia volume importante provenite din câmpurile petroliere conectate la rețeaua Mării Negre.

Rusia anunță peste 200 de drone doborâte în timpul nopții

Ministerul rus al Apărării a transmis pe Telegram că apărarea antiaeriană a interceptat în cursul nopții 216 drone ucrainene în zece regiuni ale țării și în Crimeea anexată.

Cele mai multe au fost doborâte în regiunea Krasnodar — 66 de aparate — unde se află și portul Novorossiisk. În regiunea Saratov au fost interceptate 45 de drone, iar alte 19 în Crimeea și 59 deasupra apelor Mării Negre.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.