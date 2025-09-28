Executivul a subliniat că toate instituțiile statului sunt mobilizate pentru a împiedica orice tentativă de fraudare din exterior

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat că aproximativ 4.000 de site-uri au devenit temporar inaccesibile, în urma unui atac cibernetic de mari proporții, care a vizat infrastructura digitală implicată în organizarea alegerilor parlamentare. Incidentul a determinat Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) să blocheze platforma host.md, pentru a preveni compromiterea proceselor esențiale.

„În ultimele 24 de ore, sistemele care susțin procesul electoral au fost ținta unor tentative repetate de atacuri cibernetice. Au vizat în special site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și secții de votare din străinătate. Toate încercările au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a afecta desfășurarea votului”, a transmis șeful Executivului de la Chișinău, într-un mesaj pe Facebook.

Recean a precizat că blocarea platformei host.md a fost o măsură de protecție necesară, întrucât atacurile au fost coordonate pentru a supraîncărca rețeaua STISC, instituția care deservește infrastructura electorală. Ca efect colateral, mii de site-uri găzduite pe această platformă au devenit temporar nefuncționale.

Guvernul de la Chișinău a avertizat anterior că scrutinul parlamentar de duminică are loc într-un context de securitate complicat, autoritățile luând în calcul scenarii de perturbare, precum întreruperi de electricitate, alarme false cu bombă, atacuri informatice, dar și acțiuni de stradă, menite să creeze haos.

Executivul a subliniat că toate instituțiile statului sunt mobilizate pentru a împiedica orice tentativă de fraudare sau destabilizare venită din exterior. „Scopul nostru comun este să nu permitem ca tentativele de furt de voturi și acțiunile de influență rusești să se transforme într-o veritabilă lovitură de stat electorală”, se arată în comunicatul Guvernului moldovean.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube