Atac asupra ambasadorului Poloniei în Rusia la Sankt Petersburg. Care este starea diplomatului

epa11856412 Polish Ambassador to Russia Krzysztof Krajewski attends a flower-laying ceremony at the memorial to the heroes of resistance in concentration camps during the International Holocaust Remembrance Day at the Jewish Museum and Tolerance Center on the 80th anniversary of the liberation of the former Nazi-German concentration and extermination camp Auschwitz, in Moscow, Russia, 27 January 2025. The largest of the German Nazi death camps, KL Auschwitz-Birkenau, was liberated by the Soviet Red Army on

Ambasadorul Poloniei în Rusia, Krzysztof Krajewski, a fost atacat în Sankt Petersburg. Ambasadorul a sosit în oraș pentru a se întâlni cu membrii comunități poloneze din Rusia, notează presa polonă, citată de European Pravda, potrivit Ukrayinska Pravda.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Polonia, atacul s-a petrecut duminică. Ambasadorul Poloniei în Rusia a sosit în Sankt Petersburg pentru a se întâlni cu membri comunității poloneze cu prilejul Zilei Independenței Poloniei.

Potrivit publicației Gazeta Wyborcza incidentul s-a petrecut în jurul amiezii, când oficialul polonez a mers, alături de un consul, la o slujbă religioasă oficiată la Bazilica „Sfânta Caterina a Alexandriei”. El a fost înconjurat de un grup agresiv de activiști ruși.

Aceștia țineau pancarte cu mesaje anti-poloneze și anti-ucrainene și s-au năpustit la ambasador pentru că Polonia susține susține Ucraina.

„La început au fost jigniri verbale, dar ulterior a s-a petrecut o încercare clară de folosire a forței fizice. În acel moment, agenții de securitate ai ambasadorului au intervenit”, a precizat purtătorul de cuvânt al ministerului Externelor din Polonia.

Potrivit acestuia, ambasadorul Poloniei în Rusia nu a suferit răni serioase în urma incidentului.

