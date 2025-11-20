Ambasadorul Poloniei în Rusia, Krzysztof Krajewski, a fost atacat în Sankt Petersburg. Ambasadorul a sosit în oraș pentru a se întâlni cu membrii comunități poloneze din Rusia, notează presa polonă, citată de European Pravda, potrivit Ukrayinska Pravda.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Polonia, atacul s-a petrecut duminică. Ambasadorul Poloniei în Rusia a sosit în Sankt Petersburg pentru a se întâlni cu membri comunității poloneze cu prilejul Zilei Independenței Poloniei.

Potrivit publicației Gazeta Wyborcza incidentul s-a petrecut în jurul amiezii, când oficialul polonez a mers, alături de un consul, la o slujbă religioasă oficiată la Bazilica „Sfânta Caterina a Alexandriei”. El a fost înconjurat de un grup agresiv de activiști ruși.

Aceștia țineau pancarte cu mesaje anti-poloneze și anti-ucrainene și s-au năpustit la ambasador pentru că Polonia susține susține Ucraina.

„La început au fost jigniri verbale, dar ulterior a s-a petrecut o încercare clară de folosire a forței fizice. În acel moment, agenții de securitate ai ambasadorului au intervenit”, a precizat purtătorul de cuvânt al ministerului Externelor din Polonia.

Potrivit acestuia, ambasadorul Poloniei în Rusia nu a suferit răni serioase în urma incidentului.

