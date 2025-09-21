Adjunctul procurorului general din New Hampshire a declarat că unele persoane au fost rănite de gloanțe, iar altele au suferit leziuni în busculada creată după focurile de armă

O seară de petrecere s-a transformat într-o tragedie la clubul country Sky Meadow din Nashua, New Hampshire, unde un atac armat a făcut cel puțin o victimă și mai mulți răniți, au confirmat autoritățile locale citate de CNN. Incidentul s-a produs sâmbătă seară, iar anchetatorii au reținut „o persoană de interes”, fără ca identitatea acesteia să fie, deocamdată, dezvăluită.

Adjunctul procurorului general din New Hampshire, Peter Hinckley, a declarat că unele persoane au fost rănite de gloanțe, iar altele au suferit leziuni în busculada creată după focurile de armă. Deși nu s-a precizat numărul exact al victimelor, oficialul a asigurat că nu mai există amenințări imediate pentru comunitate.

Inițial, autoritățile au luat în calcul ipoteza existenței a doi atacatori, însă imaginile de pe camerele de supraveghere arată un singur suspect. Poliția statului New Hampshire sprijină investigația, în timp ce localnicii au fost rugați să evite zona.

Hotelul Sheraton din apropiere a fost desemnat punct de întâlnire pentru persoanele afectate. În paralel, în Dunstable, Massachusetts, localitate aflată în vecinătate, s-a emis un ordin de adăpostire preventiv, prin care oamenilor li s-a cerut să rămână în locuințe cu ușile încuiate, până la noi instrucțiuni.

Reacțiile politice nu au întârziat. Senatorii Jeanne Shaheen și Maggie Hassan, alături de reprezentanta Maggie Goodlander, au transmis mesaje de solidaritate și au condamnat violența armată. „Nu este loc pentru astfel de atacuri fără sens în statul nostru”, a scris Shaheen.

Clubul Sky Meadow este o locație privată, cunoscută pentru terenul de golf și evenimentele organizate, inclusiv nunți, una dintre acestea având loc chiar în seara atacului. Nashua, unde s-a produs tragedia, se află la aproximativ 45 de minute de Boston.

