5.4 C
București
duminică, 30 noiembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalAtac armat la o petrecere de familie în California: bilanț tragic în...

Atac armat la o petrecere de familie în California: bilanț tragic în weekendul de Ziua Recunoștinței

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim

Poliția a anunțat că, în total, 14 persoane au fost împușcate, iar bilanțul ar putea suferi modificări, pe măsură ce investigația evoluează

Un incident grav a zguduit orașul Stockton din statul american California sâmbătă seara, în timpul mini-vacanței de Ziua Recunoștinței. Patru persoane și-au pierdut viața și alte zece au fost rănite într-un atac armat, potrivit declarațiilor autorităților din comitatul San Joaquin, citate de AFP. Poliția a anunțat că, în total, 14 persoane au fost împușcate, iar bilanțul ar putea suferi modificări pe măsură ce investigația evoluează.

Primele informații indică faptul că împușcăturile ar fi putut fi deliberate, însă ancheta este în plină desfășurare. „Analizăm toate ipotezele pentru a înțelege ce a declanșat această tragedie”, au transmis reprezentanții forțelor de ordine într-un comunicat.

Atacul s-a produs într-o sală închiriată pentru un eveniment privat, aflată în spatele unui restaurant Dairy Queen, unde avea loc o petrecere de familie. Printre victime se află atât minori, cât și adulți, toți fiind transportați de urgență la spitalele din zonă, a precizat purtătoarea de cuvânt a biroului șerifului, Heather Brent.

Incidentul vine la doar câteva zile, după un alt atac armat comis în Washington, unde un refugiat afgan a ucis o tânără soldat și a rănit grav un coleg al acesteia. Fenomenul violenței armate continuă să fie una dintre cele mai grave probleme sociale din Statele Unite: numărul armelor în circulație îl depășește pe cel al locuitorilor, iar datele arată că, doar în 2024, peste 16.700 de persoane au murit în atacuri armate, fără a fi luate în calcul sinuciderile.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Zelenski merge la Paris pentru discuții de pace. Întâlnire decisivă cu Macron în timp ce Ucraina negociază cu SUA

Criza din Ucraina Narcis Rosioru - 0
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Palatul Élysée. Vizita are loc în timp...

Asistență medicală de urgență activă în București de Ziua Națională

Administratie Dana Macsim - 0
Orice urgență medicală trebuie raportată la numărul unic 112De Ziua Națională a României, pe 1 Decembrie, nouă spitale din București, destinate atât adulților, cât...

Cum sporesc mașinile de companie eficiența și imaginea businessului

Auto Alina Costea - 0
Globalizarea a determinat atât extinderea companiilor multinaționale, prin deschiderea unor noi puncte de lucru în piețe accesibile precum România, cât și o creștere semnificativă...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.