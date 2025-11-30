Poliția a anunțat că, în total, 14 persoane au fost împușcate, iar bilanțul ar putea suferi modificări, pe măsură ce investigația evoluează

Un incident grav a zguduit orașul Stockton din statul american California sâmbătă seara, în timpul mini-vacanței de Ziua Recunoștinței. Patru persoane și-au pierdut viața și alte zece au fost rănite într-un atac armat, potrivit declarațiilor autorităților din comitatul San Joaquin, citate de AFP. Poliția a anunțat că, în total, 14 persoane au fost împușcate, iar bilanțul ar putea suferi modificări pe măsură ce investigația evoluează.

Primele informații indică faptul că împușcăturile ar fi putut fi deliberate, însă ancheta este în plină desfășurare. „Analizăm toate ipotezele pentru a înțelege ce a declanșat această tragedie”, au transmis reprezentanții forțelor de ordine într-un comunicat.

Atacul s-a produs într-o sală închiriată pentru un eveniment privat, aflată în spatele unui restaurant Dairy Queen, unde avea loc o petrecere de familie. Printre victime se află atât minori, cât și adulți, toți fiind transportați de urgență la spitalele din zonă, a precizat purtătoarea de cuvânt a biroului șerifului, Heather Brent.

Incidentul vine la doar câteva zile, după un alt atac armat comis în Washington, unde un refugiat afgan a ucis o tânără soldat și a rănit grav un coleg al acesteia. Fenomenul violenței armate continuă să fie una dintre cele mai grave probleme sociale din Statele Unite: numărul armelor în circulație îl depășește pe cel al locuitorilor, iar datele arată că, doar în 2024, peste 16.700 de persoane au murit în atacuri armate, fără a fi luate în calcul sinuciderile.

