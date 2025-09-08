Atac armat la Ierusalim: șase oameni uciși și mai mulți răniți la o stație de autobuz

O tragedie sângeroasă a zguduit luni dimineață Ierusalimul, după ce doi atacatori palestinieni au deschis focul la o stație de autobuz din zona Ramot, una dintre cele mai aglomerate intersecții ale orașului. Potrivit oficialilor israelieni, șase persoane au fost ucise, iar mai multe altele, inclusiv o femeie însărcinată, au fost rănite.

Atac armat la Ierusalim

Atacul, petrecut într-o zonă capturată de Israel în războiul din 1967 și ulterior anexată, a provocat panică generală. Imagini de la fața locului au surprins oameni fugind speriați printre mașini, în timp ce rafalele de arme automate se auzeau în fundal.

Poliția a confirmat că cei doi atacatori au fost împușcați mortal de un agent de securitate și de un civil care au intervenit rapid, prevenind un masacru și mai mare. Totuși, bilanțul victimelor rămâne unul dintre cele mai grave din ultimii ani.

„O dimineață dureroasă și dificilă. Civili nevinovați au fost uciși și răniți cu sânge rece. În fața acestei barbarități am văzut acte extraordinare de eroism care au salvat vieți,” a scris președintele Israelului, Isaac Herzog, pe rețelele de socializare.

Premierul Benjamin Netanyahu a vizitat locul atacului și a anunțat măsuri dure împotriva celor implicați: „Suntem într-un război total împotriva terorii. Îi vom găsi pe toți cei care au ajutat și vom acționa cu mai multă fermitate.”

CITEȘTE ȘI – Ucraina anunță câștiguri teritoriale, în ciuda superiorității rusești de cel puțin 3 la 1

Gruparea Hamas a revendicat indirect atacul, susținând că este un „răspuns firesc la crimele ocupației și genocidul împotriva poporului palestinian.”

Incidentul vine în timp ce negocierile pentru o nouă propunere de încetare a focului, mediată de Statele Unite, sunt în desfășurare. Președintele Donald Trump a avertizat Hamas că aceasta este „ultima șansă” pentru un acord care să includă eliberarea imediată a tuturor ostaticilor israelieni.

Atacul armat de la Ierusalim este unul dintre cele mai grave de la izbucnirea războiului din Gaza, în octombrie 2023, și riscă să alimenteze și mai mult spirala de violență din regiune.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.