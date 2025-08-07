31.7 C
Atac armat într-un restaurant McDonald's din Cerkasî, centrul Ucrainei

Atac armat într-un restaurant McDonald’s din Cerkasî, centrul Ucrainei

atac armat mcdonalds ucraina
Foto credit@ realitatea.md, 7 august 2025

Un bărbat a deschis focul într-un restaurant McDonald’s din Cerkasî, centrul Ucrainei, apoi s-a baricadat în toaleta fast-food-ului, potrivit The Kyiv Independent.

Conform informațiilor furnizate de poliția regională, atacatorul a intrat în local, a tras mai multe focuri de armă, apoi s-a rănit singur și s-a baricadat într-o toaletă. 

Un martor ocular, Ievhen, a declarat pentru presă, potrivit Suspilne: „Am văzut cum angajații de la McDonald’s au ieșit în fugă. Apoi au venit două mașini de poliție și două ambulanțe. Oamenii spuneau că a fost un schimb de focuri în toaletă, dar nu știu exact ce s-a întâmplat”.

Trupele speciale KORD au intervenit și l-au reținut pe atacator după aproximativ o oră, iar acum se află în custodia autorităților.

Bărbatul a fost spitalizat, însă starea lui de sănătate nu a fost comunicată deocamdată.

Poliția din Cerkasî a deschis un dosar penal pentru huliganism agravat, conform articolului 296, alineatul 4 din Codul Penal al Ucrainei. Ancheta este în curs, iar motivele faptei sunt încă în curs de stabilire.

