Un atac armat sângeros a avut loc în Ierusalim, în zona Ramot Junction, la periferia nord-vestică a orașului.

Potrivit BBC News, cel puțin patru persoane au fost ucise și alte cinci au fost rănite după ce mai mulți atacatori au deschis focul într-un autobuz în Ierusalim, în zona Ramot Junction.

Serviciul de ambulanță Magen David Adom a identificat victimele: un bărbat de 50 de ani și alți trei bărbați în jur de 30 de ani.

Cinci persoane cu răni prin împușcare au fost transportate la spitale din apropiere, iar altele au suferit răni provocate de cioburile de sticlă.

Reacția autorităților israeliene

Poliția a confirmat că „doi teroriști au fost neutralizați” la locul atacului.

Conform televiziunii israeliene Channel 12, atacatorii au urcat în autobuz și au deschis focul, însă un soldat aflat la fața locului a reușit să îi împuște.

Atacul nu a fost revendicat

Deocamdată, niciun grup armat nu și-a asumat responsabilitatea pentru incident.

