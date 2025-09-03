Rusia a declanșat în noaptea de marți spre miercuri un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, soldat cu mai mulți răniți și pagube importante.

Forțele aeriene ucrainene au raportat doborârea a 430 din cele 502 drone lansate dinspre Rusia și a 21 din cele 24 de rachete. Totuși, trei rachete și 69 de drone au lovit 14 ținte diferite, iar resturi ale acestora au fost găsite în alte 14 locații.

Vecinul vestic al Ucrainei, Polonia, stat membru NATO, a ridicat în aer aeronave proprii și aliate pentru a monitoriza situația.

„Federaţia Rusă efectuează din nou atacuri asupra unor ţinte situate pe teritoriul Ucrainei”, a transmis comandamentul operaţional polonez pe platforma X.

Victime și distrugeri în Ucraina

Atacul a rănit cel puțin patru lucrători feroviari în regiunea Kirovohrad, care au fost internați în spital. Compania de stat Căile Ferate Ucrainene a avertizat asupra întârzierilor la zeci de trenuri din cauza infrastructurii avariate.

În comunitatea Znamianka, tot din Kirovohrad, cinci persoane au fost rănite și 28 de locuințe avariate, potrivit serviciilor de urgență.

În vestul țării, transportul public din orașul Hmelnîțkîi a fost grav afectat, autoritățile locale raportând incendii și daune asupra clădirilor rezidențiale.

Sirenele de raid aerian au sunat ore întregi, iar explozii s-au auzit în nouă dintre cele 24 de regiuni ale Ucrainei, inclusiv la Kiev, Liov și Volînia.

Efecte și pe teritoriul Rusiei

Căile Ferate Ruse au anunțat că alimentarea cu energie a fost întreruptă și mai multe trenuri au avut întârzieri după ce o dronă s-a prăbușit lângă o gară din regiunea Rostov. Nu au fost raportate victime.

Atacurile au avut loc în timp ce președintele rus Vladimir Putin participa la o paradă militară la Beijing, dedicată sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial. În cadrul ceremoniei, liderul chinez Xi Jinping a avertizat că lumea se află în fața unei alegeri între pace și război.

