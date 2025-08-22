Asta e culmea! Layouni, 5 pase decisive la 7-2 cu CFR, dar nervos la interviuri: „Sunt al dracului de supărat!”

Starul lui Hacken a fost omul meciului, însă a criticat greșelile echipei sale în ciuda succesului categoric.

Hacken a umilit-o pe CFR Cluj cu 7-2 în prima manșă a play-off-ului Conference League, însă atmosfera la finalul partidei nu a fost una complet euforică pentru gazde. Amor Layouni (32 de ani), autor a cinci pase decisive, a surprins prin reacția sa de după fluierul final. În loc să se bucure de performanța personală și de succesul clar al echipei, mijlocașul ofensiv a venit nervos la interviuri.

„Sunt al dracului de supărat, ca să fiu sincer. Toată săptămâna am vorbit să nu mai pierdem în mod stupid balonul și să luăm prostește goluri. Mă enervează al naibii că am făcut-o din nou azi. Jucăm un fotbal grozav. Asta am vorbit să facem și am reușit-o și astăzi. Așa că sunt nervos”, a declarat Layouni, potrivit Aftonbladet.

Hacken, recital ofensiv la Göteborg

Formația suedeză a făcut spectacol în fața propriilor fani. Gustafson a reușit o dublă în minutele 2 și 34, Andersen a înscris în minutul 18, iar Svanback a dus scorul la 4-0 în minutul 24. În repriza secundă, Brusberg (49) și Dembe (61, 70) au completat recitalul. CFR Cluj a punctat prin Korenica (38) și Cordea (50), dar golurile nu au putut masca dezastrul defensiv.

Pentru CFR urmează returul de la Cluj-Napoca, programat joia viitoare, de la ora 20:30, meci pe care echipa îl va aborda fără Dan Petrescu, tehnicianul anunțându-și demisia imediat după partida din Suedia.

În ciuda rezultatului istoric, discursul lui Layouni arată că Hacken privește cu atenție și critică propria evoluție, semn că obiectivele echipei merg dincolo de o simplă victorie spectaculoasă.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!